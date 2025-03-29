Бобслей
Новости
Олимпиада
Главная
Бобслей

29 марта, 20:14

Международная федерация бобслея и скелетона в сентябре рассмотрит вопрос допуска россиян

Игнат Заздравин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Президент Федерации бобслея России Анатолий Пегов сообщил, что рассмотрение вопроса допуска россиян до международных соревнований перенесено на сентябрь.

Конгресс Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) в онлайн-формате проходил 29 марта. Причиной переноса стала просьба Федерация бобслея Латвии, в которой посчитали, что вопрос должен рассматриваться в очном формате.

«Внеочередной конгресс Международной федерации бобслея и скелетона большинством голосов принял решение перенести рассмотрение вопроса о возможности возвращения российских спортсменов на турниры под эгидой IBSF на сентябрьский конгресс в Италии», — цитирует Пегова ТАСС.

Российские бобслеисты и скелетонисты не участвуют в международных соревнованиях с 2022 года.

Источник: ТАСС
бобслей
Читайте также
Определились все полуфиналисты Кубка Гагарина-2025
Умерла озвучивавшая Хрюшу и Степашку актриса Светлана Харлап
Подозреваемый в подрыве генерала Москалика дал признательные показания
Глушенков снова поднимает слухи о конфликте, в «Зените» надеются на божью помощь, босс «Динамо» наезжает на питерский клуб
Агкацев отбил пенальти ценой травмы в матче «Краснодара» с махачкалинским «Динамо»
Число пострадавших при взрыве в порту на юге Ирана превысило 700 человек
Популярное видео
Уйдет ли основной вратарь «Сибири»?
Будет ли сокращение бюджета у «Авангарда» / Интервью с Дыняком
«Сент-Луис» — «Виннипег»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Миннесота» — «Вегас»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Салават Юлаев» и «Локомотив» — в полуфинале
«Колорадо» — «Даллас»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Вашингтон» — «Монреаль»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Ак Барс» вылетел, «Динамо» — в полуфинале
«Вегас» — «Миннесота»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Трактор» в полуфинале / Что с «Ак Барсом» / «Авангард» спасает серию
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Ростов»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Рубин»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Ахмат»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Пари НН»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Спартак»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
Нас ждут сразу два седьмых матча во втором раунде Кубка Гагарина
«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Монреаль»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Торпедо» — «Урал»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
Лучший сезон минского «Динамо», Бардаков уезжает в НХЛ
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Бобслеистка Сергеева стала восьмикратной чемпионкой России

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости