Международная федерация бобслея и скелетона в сентябре рассмотрит вопрос допуска россиян

Президент Федерации бобслея России Анатолий Пегов сообщил, что рассмотрение вопроса допуска россиян до международных соревнований перенесено на сентябрь.

Конгресс Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) в онлайн-формате проходил 29 марта. Причиной переноса стала просьба Федерация бобслея Латвии, в которой посчитали, что вопрос должен рассматриваться в очном формате.

«Внеочередной конгресс Международной федерации бобслея и скелетона большинством голосов принял решение перенести рассмотрение вопроса о возможности возвращения российских спортсменов на турниры под эгидой IBSF на сентябрьский конгресс в Италии», — цитирует Пегова ТАСС.

Российские бобслеисты и скелетонисты не участвуют в международных соревнованиях с 2022 года.