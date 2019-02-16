Мейерс и Куаза выиграли заезды двоек в Лейк-Плэсиде

Американки Илана Мейерс и Лаке Куаза выиграли этап Кубка мира в Лейк-Плэсиде среди двоек. Второе место заняли канадки Кристин де Брюн/Кристен Буйновски, третье - немки Штефани Шнайдер/Дебора Леви.

Россиянки Надежда Сергеева и Юлия Егошенко показали восьмой результат.

Бобслей

Лейк-Плэсид (США)

Кубок мира

Женщины

Двойка

1. Илана Мейерс/Лаке Куаза (США) - 1.54,79 (57,31 + 57,48)

2. Кристин де Брюн/Кристен Буйновски (Канада) - 1.55,17 (57,34 + 57,83)

3. Штефани Шнайдер/Дебора Леви (Германия) - 1.55,27 (57,20 + 58,07)

4. Мариама Яманка/Франциска Бертелс (Германия) - 1.55,28 (57,47 + 57,81)

5. Бритни Рейнбольт/Джессика Дэвис (США) - 1.55,88 (57,64 + 58,24)

6. Анна Кехлер/Лиза Софи Герикке (Германия) - 1.55,96 (57,68 + 58,28)

8. Надежда Сергеева/Юлия Егошенко (Россия) - 1.56,10 (57,66 + 58,44)

13. Любовь Черных/Юлия Шокшуева (Россия) - 1.56,69 (58,15 + 58,54)