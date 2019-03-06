Красноярский бизнесмен претендует на пост главы Федерации бобслея России

Красноярский бизнесмен Андрей Пимашков выдвинут местной федерацией санного спорта и бобслея на пост президента Федерации бобслея России, сообщает ТАСС. Он стал вторым кандидатом на должность, ранее о своем желании занять пост изъявила нынешняя и.о. президента федерации Елена Аникина.

Нами было принято решение выдвинуть на пост главы Федерации бобслея России известного и уважаемого в Красноярском крае бизнесмена и управленца Андрея Пимашкова, - сказала исполнительный директор федерации санного спорта и бобслея Красноярского края Ольга Пересыпкина. - Он очень много финансово помогал и помогает нашим спортсменам, в частности бобслеистам. Также помогал в проведении соревнований.

Аникина возглавляет Федерацию бобслея России с января этого года. Она сменила олимпийского чемпиона на территории России Александра Зубкова, который был дисквалифицирован на два года Международной федерацией бобслея и скелетона за нарушение антидопинговых правил.