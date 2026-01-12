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12 января, 12:31

IBSF рассмотрит рекомендации МОК о возвращении юным россиянам флага и гимна в 2026 году

Сергей Ярошенко

Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) рассмотрит рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) по снятию ограничений в допуске к соревнованиям юных спортсменов из России.

«Олимпийский саммит поддержал рекомендацию исполнительного комитета МОК о том, что юные спортсмены с российскими или белорусскими паспортами больше не должны быть ограничены в доступе к международным юношеским соревнованиям как в индивидуальных, так и в командных видах спорта. Определение юношеских соревнований и применение этих рекомендаций зависят от регламента каждой международной федерации. Поскольку на сезон-2025/26 не запланировано никаких юношеских соревнований, исполнительный комитет IBSF рассмотрит рекомендации исполкома МОК, поддержанные Олимпийским саммитом, на более позднем этапе в 2026 году», — приводит слова пресс-службы ТАСС.

11 декабря исполком МОК рекомендовал спортивным федерациям допускать российских и белорусских спортсменов к юношеским соревнованиям с флагом и гимном.

Источник: ТАСС
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