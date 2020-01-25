Канадские бобслеистки Кайлли Хамфрис и Сильвия Хоффманн стали победительницами этапа Кубка мира в немецком Кенигзее в двойках. Лучшими из россиянок стали Надежда Сергеева и Елена Мамедова, которые заняли восьмое место.

Кенигзее (Германия)

Кубок мира

Женщины

Двойка

1. Кайлли Хамфрис/Сильвия Хоффманн (Канада) — 1.41,57 (50,95 + 50,62)

2. Лаура Нольте/Эрин Нольте (Германия) — 1.41,60 (50,85 + 50,75)

3. Штефани Шнайдер/Анн-Кристин Страк (Германия) — 1.41,66 (50,97 + 50,69)

4. Кристин де Брюн/Кристен Буйновски (Канада) — 1.41,72 (50,85 + 50,87)

5. Катрин Байерль/Дженнифер Онасаня (Австрия) — 1.41,89 (50,97 + 50,92)

6. Мариама Яманка/Кира Липперхайде (Германия) — 1.41,94 (51,00 + 50,94)

8. Надежда Сергеева/Елена Мамедова (Россия) — 1.42,32 (51,25 + 51,07)

14. Любовь Черных/Юлия Беломестных (Россия) — 1.42,95 (51,45 + 51,50)

15. Алена Осипенко/Юлия Шокшуева (Россия) — 1.43,23 (51,62 + 51,61)