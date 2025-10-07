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Глава российского бобслея отреагировал на идею посадить в боб Бузову: «Боюсь за нашу красавицу»

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
Ольга Бузова.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Руководитель Федерации бобслея России Анатолий Пегов в интервью «СЭ» высказался о привлечении элементов шоу в спорт — в частности, об идее пригласить на соревнования певицу Ольгу Бузову.

— Сейчас многие виды спорта пошли по пути шоу-форматов. У вас нет в эту сторону идей? Почему бы Ольгу Бузову не пригласить разогнать боб?

— Если Ольга Бузова разгонит боб, а потом еще в него на ходу сядет и проедет, думаю, это будет яркое и интересное шоу (смеется). Правда, боюсь за нашу красавицу Олечку, что ее нервная система это не переживет — очень большие перегрузки. Но мы будем рады видеть ее на наших соревнованиях, конечно! Для понимания: ты когда-нибудь в бобе спускался по трассе?

— Как-то раз в Сигулде, но с резиновой обивкой.

— Это называется «вучка». Я тебе так скажу: не очень многие люди в настоящий боб сядут. Без подготовки лучше не надо. Бобслей на самом деле очень опасный вид спорта. Хотя, например, министр спорта Курской области Наталья Жигалова на чемпионате страны прокатилась на боевом бобе. Она огонь, все может! Все-таки мастер спорта по художественной гимнастике (смеется). Области очень повезло с министром.

Но мы занимаемся популяризацией, проводим фестивали в разных регионах России, в том числе этим летом «Все на бобслей» в Белгородской области, собралось около 1500 зрителей в Старом Осколе, 350 ребят-участников. Этот путь мне кажется правильным.

Ольга Бузова и&nbsp;Анатолий Пегов.«Боюсь за нервы Бузовой, если она сядет в боб». Что происходит в нашем бобслее — и как он продолжает бороться за Олимпиаду
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Ольга Бузова
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