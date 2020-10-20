Ростислав Гайтюкевич и Алексей Стульнев вошли в состав сборной России по бобслею на первые этапы Кубка мира, сообщает ТАСС со ссылкой на старшего тренера команды Павла Щегловского. Сезон-2020/21 начнется этапом Кубка мира в латвийской Сигулде 20 ноября.

С 19 по 20 октября на олимпийской трассе в Сочи проходили контрольные заезды, по итогам которых определялся состав сборной России на предновогодние этапы Кубка мира и Кубка Европы.

— По сумме занятых мест право выступить на первых этапах Кубка мира завоевали пилоты Ростислав Гайтюкевич, ставший лучшим в бобах-четверках и вторым в двойках, и Алексей Стульнев, — сказал Щегловский. — В женском Кубке мира выступят Надежда Сергеева, Любовь Черных и Анастасия Макарова. До конца года пройдет восемь соревнований в мужских двойках на этапах Кубка мира, первый раз такое случится. Будем отбирать лучших на тренировках. Я не исключаю, что все будут задействованы хотя бы раз.

В список разгоняющих вошли Елена Мамедова, Юлия Егошенко, Юлия Беломестных (Александра Иокст и Виктория Шабалина — запасные), а также Роман Кошелев, Егор Грязнов, Василий Кондратенко, Михаил Мордасов, Илья Малых и Руслан Самитов.