Гайтюкевич и Кошелев победили в двойках на чемпионате России по бобслею

На чемпионате России по бобслею в Сочи завершились соревнования мужчин в двойках. Победу одержали Ростислав Гайтюкевич и Роман Кошелев.

Результат победителей — 3 минуты и 42,88 секунды. Вторыми стали Максим Андрианов и Дмитрий Лопин (3.43,39). На третьей позиции Алексей Стульнев и Владислав Жаровцев (3.44,09).

Также победители установили новый рекорд олимпийской трассы в Сочи. В первой попытке они прошли ее за 55,56 секунды.