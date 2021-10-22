Бобслей
Новости
Зачет Кубка мира Календарь Кубка мира Чемпионат мира Олимпиада
Новости   //    Бобслей

Гайтюкевич и Андрианов вошли в состав сборной России по бобслею на первые этапы Кубка мира

22 октября, 09:58

Старший тренер сборной России по бобслею Павел Щегловский сообщил состав сборной России на первые этапы Кубка мира сезона-2021/22.

«У ребят на Кубок мира поедут Ростислав Гайтюкевич и Максим Андрианов, а Алексей Стульнев будет выступать на Кубке Европы. Отбор проходил между Андриановым и Стульневым, Гайтюкевич не отбирался, так как заведомо является первым номером нашей команды по результатам прошлого сезона и рейтингу. Да и технически не было возможности, так как у нас две квоты и мы не можем в один день выставить три экипажа на этой трассе.

Что касается девочек, то у нас три квоты, поэтому на этапах Кубка мира выступят все те спортсменки, которые находятся в настоящее время на тренировочном мероприятии в Пекине. Это Надежда Сергеева, Анастасия Макарова и Любовь Черных», — приводит ТАСС слова Щегловского.

Первый этап Кубка мира по бобслею и скелетону пройдет с 19 по 21 ноября в Иглсе (Австрия).

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/12734415

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Торопцев все материалы автора
Читайте также
«Я не понимаю возвращения фигуристок к Тутберидзе. Эти переходы вызывают сомнения». Мнение Родниной
Скидку на транзит газа от Киева назвали неправомерной
0