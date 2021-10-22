Гайтюкевич и Андрианов вошли в состав сборной России по бобслею на первые этапы Кубка мира

Старший тренер сборной России по бобслею Павел Щегловский сообщил состав сборной России на первые этапы Кубка мира сезона-2021/22.

«У ребят на Кубок мира поедут Ростислав Гайтюкевич и Максим Андрианов, а Алексей Стульнев будет выступать на Кубке Европы. Отбор проходил между Андриановым и Стульневым, Гайтюкевич не отбирался, так как заведомо является первым номером нашей команды по результатам прошлого сезона и рейтингу. Да и технически не было возможности, так как у нас две квоты и мы не можем в один день выставить три экипажа на этой трассе.



Что касается девочек, то у нас три квоты, поэтому на этапах Кубка мира выступят все те спортсменки, которые находятся в настоящее время на тренировочном мероприятии в Пекине. Это Надежда Сергеева, Анастасия Макарова и Любовь Черных», — приводит ТАСС слова Щегловского.

Первый этап Кубка мира по бобслею и скелетону пройдет с 19 по 21 ноября в Иглсе (Австрия).