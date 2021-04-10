Гайтюкевич и Андрианов вошли в состав сборной России по бобслею для подготовки к Олимпиаде

Чемпионы России по бобслею Ростислав Гайтюкевич и Максим Андрианов вошли в состав национальной команды, которая в июне начнет централизованную подготовку к олимпийскому сезону. Об этом сообщил старший тренер сборной России Павел Щегловский.

«По итогам сезона на централизованную подготовку у нас попадают Гайтюкевич, Андрианов и Стульнев, — цитирует ТАСС Щегловского. — Александр Касьянов не попал в тройку призеров, которая гарантирует путевку на централизованные сборы. Но я думаю, что тренерский совет примет решение о его включении, принимая во внимание то, что для этого спортсмена это был первый старт после большого перерыва».

Гайтюкевич на завершившемся в субботу чемпионате России занял первое место в состязаниях экипажей бобов-двоек и второе — в четверках. Андрианов был вторым в двойках и первым в четверках. Экипажи пилота Алексея Стульнева дважды становились бронзовыми призерами.

Многолетний лидер женской сборной Надежда Сергеева, ставшая в субботу в бобах-двойках четвертой, по словам тренера, будет привлечена к централизованной подготовке к олимпийскому сезону.

«Сергеева заняла второй место в монобобе, — напомнил Щегловский. — Также в команду будет включена чемпионка России в двойках Анастасия Макарова, показавшая отличный результат в субботу, а также призеры Любовь Черных и Алена Осипенко. Что касается чемпионки страны в монобобе Александры Тарасовой, то пока я не могу подтвердить ее включение в качестве пилота».

Первый тренировочный сбор национальной команды, как сказал тренер, должен начаться 10 июня на федеральной базе «Юг-Спорт» в Сочи.

Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года.