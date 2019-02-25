Фридрих выиграл этап в Калгари в четверках, Андрианов - шестой

Четверка немецкого пилота Франческо Фридриха победила на этапе Кубка мира в Калгари. По сумме двух попыток немцы показали результат 1 минута 47,63 секунды.

Вторым финишировал экипаж немца Нико Вальтера, третьим - Йоханнес Лохнер.

Российская четверка пилота Максима Андрианова показала шестой результат.

Бобслей

Калгари (Канада)

Кубок мира

Мужчины

Четверка

1. Франческо Фридрих/Мартин Гроткопп/Александр Шуллер/Торстен Маргис (Германия) - 1.47,63 (53,60 + 54,03)

2. Нико Вальтер/Пауль Кренц/Александер Редигер/Эрик Франке (Германия) - 1.47,82 (53,69 + 54,13)

3. Йоханнес Лохнер/Флориан Бауэр/Лукас Фритц/Кристиан Расп ( (Германия) - 1.47,84 (53,83 + 54,01)

6. Максим Андрианов/Алексей Зайцев/Василий Кондратенко/Руслан Самитов (Россия) - 1.48,44 (54,05 + 54,39)

15. Александр Бредихин/Андрей Лылов/Илья Малых/Роман Кошелев (Россия) - 1.48,76 (54,24 + 54,52)