Фридрих стал восьмикратным чемпионом мира

Немецкий бобслеист Франческо Фридрих в двойке с Торстеном Маргисом завоевал золото чемпионата мира в Уистлере. Второй результат показали канадцы Джастин Криппс и Кэмирон Стоунз, третий - Нико Вальтер и Пауль Кренц.

Фридрих завоевал восьмое золото чемпионатов мира и пятое в двойках.

Лучшим из россиян стал Максим Андрианов в паре с Ильей Малых - десятое место.

Бобслей

Уистлер (Канада)

Чемпионат мира

Мужчины

Двойка

1. Франческо Фридрих/Торстен Маргис (Германия) - 3.24,54 (51,03 + 51,28 + 51,21 + 51,02)

2. Джастин Криппс/Кэмирон Стоунз (Канада) - 3.25,13 (50,96 + 51,47 + 51,36 + 51,34)

3. Нико Вальтер/Пауль Кренц (Германия) - 3.25,53 (51,16 + 51,44 + 51,34 + 51,49)

10. Максим Андрианов/Илья Малых (Россия) - 3.26,09 (51,46 + 51,68 + 51,48 + 51,47)

24. Александр Бредихин/Роман Кошелев (Россия) - 2.36,69 (52,13 + 52,39 + 52,17)