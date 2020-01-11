Немецкие бобслеисты Франческо Фридрих и Александр Шуллер завоевали золото в соревнованиях двоек на этапе Кубка мира во французском Ла-Плане. Они показали результат 1 минута 58,52 секунды по сумме двух попыток.

Второе место заняли латыши Оскар Киберманис и Матисс Микнис (1.58,78), третье — представители Швейцарии Михаэль Фогт и Сандро Мишель (1.58,86).

Россияне Алексей Стульнев и Илья Малых стали 14-ми (1.59,86), Дмитрий Попов и Егор Грязнов — 21-ми (1.00,86).

Ла-Плань (Франция)

Кубок мира

Мужчины

Двойка

1. Франческо Фридрих/Александр Шуллер (Германия) — 1.58,52 (59,00 + 59,52)

2. Оскар Киберманис/Матисс Микнис (Латвия) — 1.58,78 (59,31 + 59,47)

3. Михаэль Фогт/Сандро Мишель (Швейцария) — 1.58,86 (59,29 + 59,57)

4. Брэдли Холл/Грег Какетт (Великобритания) — 1.59,04 (59,26 + 59,78)

5. Рихард Элснер/Тобиас Шнайдер (Германия) — 1.59,09 (59,47 + 59,62)

6. Доминик Дворжак/Якуб Ношек (Чехия) — 1.59,13 (59,43 + 59,70)...

14. Алексей Стульнев/Илья Малых (Россия) — 1.59,86 (59,85 + 1.00,01)...

21. Дмитрий Попов/Егор Грязнов (Россия) — 1.00,86