Фридрих и Маргис выиграли этап Кубка мира в Кенигзее

Немецкие бобслеисты Франческо Фридрих и Торстен Маргис стали победителями этапа Кубка мира в Кенигзее среди двоек. Лучшими из россиян стали Алексей Стульнев и Руслан Самитов, показавшие 14-й результат.

Кенигзее (Германия)

Кубок мира

Мужчины

Двойка

1. Франческо Фридрих/Торстен Маргис (Германия) — 1.38,66 (49,27 + 49,39)

2. Джастин Криппс/Кэмерон Стоунс (Канада) — 1.39,17 (49,56 + 49,61)

3. Нико Вальтер/Мальте Швенцфайер (Германия) — 1.39,19 (49,54 + 49,65)

4. Рихард Элснер/Тобиас Шнайдер (Германия) — 1.39,26 (49,54 + 49,72)

5. Оскар Киберманис/Матисс Микнис (Латвия) — 1.39,32 (49,66 + 49,66)

6. Михаэль Фогт/Цириль Байри (Швейцария) — 1.39,51 (49,71 + 49,80)

14. Алексей Стульнев/Руслан Самитов (Россия) — 1.39,90 (49,93 + 49,97)