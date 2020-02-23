Фридрих и Маргис выиграли этап Кубка мира в Альтенберге

Немецкие бобслеисты Франческо Фридрих и Торстен Маргис выиграли в двойке этап Кубка мира в Альтенберге. Россияне Алексей Стульнев и Илья Малых заняли 13-е место.

Альтенберг (Германия)

Чемпионат мира

Мужчины

Двойка

Итог

1. Франческо Фридрих/Торстен Маргис (Германия) — 3.40,44 (54,00 + 54,09 + 55,98 + 56,37)

2. Йоханнес Лохнер/Эрик Франке (Германия) — 3.42,09 (54,59 + 54,59 + 56,36 + 56,55)

3. Оскар Киберманис/Крис Вебер (Латвия) — 3.42,23 (54,49 + 54,72 + 56,36 + 56,67)

13. Алексей Стульнев/Илья Малых (Россия) — 3.43,41 (54,91 + 54,92 + 56,87 + 56,71)