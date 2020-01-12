Немцы Франческо Фридрих/Канди Бауэр/Александер Шуллер/Торстен Маргис завоевали золото в соревнованиях четверок на этапе Кубка мира во французском Ла-Плане. Они показали результат 1.55,85 по сумме двух попыток.

Второе место заняли также преставители Германии — Йоханнес Лохнер/Кристиан Расп/Флориан Бауэр/Кристофер Вебер (1.56,06), тройку замкнули латвийцы Оскар Киберманис/Матисс Микнис/Лаурис Кауфманис/Арвис Вилкасте (1.56,18).

Россияне Алексей Стульнев/Роман Кошелев/Илья Малых/Руслан Самитов стали седьмыми (1.56,76), а Дмитрий Попов/Алексей Зайцев/Василий Кондратенко/Владислав Жаровцев — 18-ми (1.57,84).

Ла-Плань (Франция)

Кубок мира

Мужчины

Четверка

1. Франческо Фридрих/Канди Бауэр/Александер Шуллер/Торстен Маргис (Германия) — 1.55,85 (57,85 + 58,00)

2. Йоханнес Лохнер/Кристиан Расп/Флориан Бауэр/Кристофер Вебер (Германия) — 1.56,06 (57,99 + 58,07)

3. Оскар Киберманис/Матисс Микнис/Лаурис Кауфманис/Арвис Вилкасте (Латвия) — 1.56,18 (58,01 + 58,17)

7. Алексей Стульнев/Роман Кошелев/Илья Малых/Руслан Самитов (Россия) — 1.56,76 (58,35 + 58,41)

18. Дмитрий Попов/Алексей Зайцев/Василий Кондратенко/Владислав Жаровцев (Россия) — 1.57,84 (58,85 + 58,99)