Елена Аникина: "Зубков может занять пост в Федерации бобслея России после дисквалификации"

Глава Федерации бобслея России Елена Аникина заявила, что Александр Зубков может занять один из руководящих постов в этой организации после окончания срока его дисквалификации. 44-летний спортсмен был дисквалифицирован Международной федерацией бобслея и скелетона (IBSF) на два года за нарушение антидопинговых правил на Олимпиаде-2014.

- Если Александр пройдет дисквалификацию и выразит желание работать в федерации, мы, безусловно, найдем для него место и применение, - приводит ТАСС слова Аникиной. - Но только после окончания срока дисквалификации, сейчас мы просто не имеем права.

Напомним, Зубков возглавил Федерацию бобслея России в июне 2016 года, а в июле 2018-го был переизбран. Затем он оставил должность после январского решения IBSF дисквалифицировать его до 18 декабря 2020 года.

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