Экс-главу Федерации бобслея России Беджамова заочно приговорили к 14 годам

Хамовнический суд Москвы заочно приговорил к 14 годам колонии бывшего главу Федерации бобслея России и экс-совладельца Внешпромбанка Георгия Беджамова.

«Приговором суда Беджамов признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение, совершенное организованной группой в особо крупном размере).

По совокупности преступлений ему окончательно назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Гражданские иски ООО «Внешпромбанк» судом удовлетворены на сумму 113 млрд 528 млн 28 тыс. 333 рубля и 30 млрд 50 млн 304 тыс. 802 рубля», — цитирует ТАСС решение суда.

По версии следствия, Беджамов и его сестра Лариса Маркус, которая занимала пост президента банка, создали преступную группу с целью хищения средств. Дело рассматривалось заочно, так как Беджамов скрылся от следствия в Великобритании.

Бизнесмен с 2010 по 2015 годы возглавлял Федерацию бобслея России, занимал пост в международной федерации и являлся деловым партнером Олимпийского комитета России.