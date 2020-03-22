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Экипаж Стульнева выиграл чемпионат России в двойках и четверках

20:53
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Экипаж Алексея Стульнева стал чемпионом России по бобслею в соревнованиях двоек и четверок.

По итогам заездов в двойках Стульнев и Илья Малых показали результат 1 минуту 57,27 секунды. Ростислав Гайтюкевич и Кирилл Антюх заняли второе место. Бронзовые медали достались Максиму Андрианову и Роману Кошелеву.

В соревнованиях четверок победу одержали Стульнев, Павел Буряков, Владислав Жаровцев и Михаил Мордасов, второе место разделили экипажи Андрианова и Гайтюкевича.

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