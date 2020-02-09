Экипаж Гайтюкевича завоевал путевку на чемпионат мира
16:48
Российские бобслеисты Ростислав Гайтюкевич, Андрей Казанцев, Владислав Жаровцев и Михаил Мордасов стали первыми в соревнованиях экипажей-четверок на чемпионате мира среди юниоров в немецком Винтерберге. Их результат 1 минута 51,56 секунды.
Россияне в сумме за две попытки показали время 1 минута 51,56 секунды. Второе и третье места заняли немецкие экипажи.
Этот результат позволил российским юниорам завоевать путевку на взрослый чемпионат мира, который пройдет в немецком Альтенберге с 22 февраля по 1 марта.
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