Экипаж Гайтюкевича завоевал путевку на чемпионат мира

Российские бобслеисты Ростислав Гайтюкевич, Андрей Казанцев, Владислав Жаровцев и Михаил Мордасов стали первыми в соревнованиях экипажей-четверок на чемпионате мира среди юниоров в немецком Винтерберге. Их результат 1 минута 51,56 секунды.

Россияне в сумме за две попытки показали время 1 минута 51,56 секунды. Второе и третье места заняли немецкие экипажи.

Этот результат позволил российским юниорам завоевать путевку на взрослый чемпионат мира, который пройдет в немецком Альтенберге с 22 февраля по 1 марта.