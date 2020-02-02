Экипаж Фридриха выиграл Кубок мира в четверках

Немецкий экипаж под управлением Франческо Фридриха выиграл Кубок мира в состязаниях четверок.

На заключительном этапе в Санкт-Морице его экипаж стал пятым, но сохранил первое место.

На счету команды Фридриха 1686 очков. Вторыми также стали немцы во главе с Йоханнесом Лохнером (1649), тройку замкнул экипаж Джастина Криппса из Канады (1603).

Лучшим из российских стал экипаж Алексея Стульнева, занявший шестое место (1344).