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Экипаж Фридриха выиграл Кубок мира в четверках

15:03

Немецкий экипаж под управлением Франческо Фридриха выиграл Кубок мира в состязаниях четверок.

На заключительном этапе в Санкт-Морице его экипаж стал пятым, но сохранил первое место.

На счету команды Фридриха 1686 очков. Вторыми также стали немцы во главе с Йоханнесом Лохнером (1649), тройку замкнул экипаж Джастина Криппса из Канады (1603).

Лучшим из российских стал экипаж Алексея Стульнева, занявший шестое место (1344).

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