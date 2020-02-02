Экипаж Фридриха выиграл Кубок мира в четверках
15:03
Немецкий экипаж под управлением Франческо Фридриха выиграл Кубок мира в состязаниях четверок.
На заключительном этапе в Санкт-Морице его экипаж стал пятым, но сохранил первое место.
На счету команды Фридриха 1686 очков. Вторыми также стали немцы во главе с Йоханнесом Лохнером (1649), тройку замкнул экипаж Джастина Криппса из Канады (1603).
Лучшим из российских стал экипаж Алексея Стульнева, занявший шестое место (1344).
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