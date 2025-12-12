Две российские бобслеистки и семь скелетонистов получили нейтральные статусы

Девять российских спортсменов получили нейтральные статусы от Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF), сообщает пресс-служба федерации.

Обладателями нейтрального статуса стали две бобслеистки: София Степушкина и Любовь Чернова, а также семь скелетонистов: Виктория Феттель, Алена Фролова, Полина Князева, Полина Тюрина, Даниил Романов, Владислав Семенов и Еремей Зыков.

Российские бобслеисты и скелетонисты не выступали на официальных соревнованиях с февраля 2022 года.

12 сентября IBSF во время конгресса в Милане не одобрила возвращение российских спортсменов к участию в соревнованиях под эгидой организации. 20 октября министр спорта РФ и глава ОКР Михаил Дегтярев сообщил, что апелляционный трибунал IBSF признал незаконным решение конгресса.