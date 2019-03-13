Дмитрий Труненков: "Олимпийская медаль у меня. Требований ее вернуть от МОК не получал"

Олимпийский чемпион Игр в Сочи в бобслее среди экипажей четверок Дмитрий Труненков опроверг информацию о том, что Международный олимпийский комитет требовал от него вернуть золотую медаль.

Напомним, после разбирательств в CAS российские бобслеисты были лишены побед, а в декабре МОК объявил, что потребовал от спортсменов вернуть завоеванные награды. Пилот четверки Александр Зубков подал апелляцию в российский суд, она была удовлетворена, и на данный момент Зубков является "олимпийским чемпионом на территории России". МОК поддержал решение Олимпийского комитета России опротестовать данный вердикт.

– В декабре МОК объявил, что потребовал от российских бобслеистов вернуть золотые медали Сочи. Дмитрий, вам из МОК письмо об этом не приходило?

– Ничего мне не присылали, ничего я не получал!

– Получается представители МОК врут?

– Не знаю, кто врет, кто не врет, но могу просто ответить за себя: я никаких официальных писем не получал.

– Из СМИ не слышали, что МОК требует от российских золотых медалистов Сочи вернуть золотые награды?

– Нет, не слышал.

– То есть она у вас?

– Да, медаль у меня. (Дмитрий Кузнецов)

МОК потребовал от Воеводы, Труненкова и Негодайло вернуть золотые медали Игр в Сочи