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Сегодня, 10:12

Российский бобслеист Баньков умер в возрасте 24 лет

Руслан Минаев
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Ушел из жизни российский бобслеист Максим Баньков, сообщает пресс-служба Федерации бобслея России (ФБР). Ему было 24 года.

В ФБР отметили, что Баньков умер после тяжелой болезни.

«В нашей бобслейной семье произошла трагедия. Скоропостижно скончался молодой талантливый пилот, член сборной команды России по бобслею — Максим Баньков. Ему было всего 24 года. Тяжелая болезнь оборвала его жизнь, которая должна была стать долгой, яркой и счастливой. У Максима было будущее одного из лучших пилотов страны, силы и трудолюбие, чтобы добиться поставленных целей. Такую потерю трудно принять и с ней невозможно смириться. Федерация бобслея России выражает соболезнования родным и близким Максима, всем, кто его знал и любил. Скорбим вместе с вами. Мы запомним Максима таким, каким он был, — светлым и добрым человеком», — говорится в заявлении.

Баньков являлся членом сборной России по бобслею.

Сборная России по бобслею
бобслей
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