CAS планирует рассмотреть апелляцию Зубкова 23 апреля

Спортивный арбитражный суд в Лозанне планирует рассмотреть апелляции Александра Зубкова, Александра Касьянова, Алексея Пушкарева и Ильвира Хузина 23 апреля, сообщает сайт организации. Слушания пройдут в качестве видеоконференции.

В январе 2019 года бобслеисты были отстранены за нарушение антидопинговых правил на Играх-2014 в Сочи.

Зубков отстранен до 18 декабря 2020 года, остальные трое — до 12 декабря 2020 года.

В 2017 году Зубков был призан виновным в нарушении антидопинговых правил на Олимпиаде в Сочи. Его результаты на Играх (золото в двойках и четверках) были аннулированы, также ему запрещено пожизненно участвовать в Олимпиадах. В связи с дисквалификацией Зубков сложил полномочия главы Федерации бобслея России.

Он подал апелляцию на решение в CAS, который заменил пожизненное отстранение от Игр на пропуск Олимпиады-2018. После этого Зубков подал апелляцию в Мосгорсуд, который признал его двукратным олимпийским чемпионом на территории РФ.