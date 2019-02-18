CAS не получал апелляции от Воеводы

Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) не получал от россиянина Алексея Воеводу на решение о дисквалификации, сообщает ТАСС со ссылкой на сотрудника отдела коммуникаций CAS Кэти Хогг. Воевода был дисквалифицирован международной федерацией бобслея и скелетона на два года (с 21 декабря 2018 по 20 декабря 2020 года). На подачу апелляции отводится 21 день, срок истек 14 февраля.

– До сегодняшнего дня CAS не получал апелляцию от Алексея Воеводы, – сказала Хогг.

16 января IBSF объявила о двухлетней дисквалификации других российских бобслеистов, выступавших на Играх-2014, – Александра Зубкова, Александра Касьянова, Алексея Пушкарева и Ильвира Хузина​. Все четверо уже подали апелляции в CAS.