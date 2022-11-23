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Сегодня, 11:18

Экс-тренер сборной России Соколов — о Банькове: «Почему лучшие уходят?»

Микеле Антонов
Корреспондент
Владислав Флегонтов
Корреспондент
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Бывший тренер сборной России по бобслею Олег Соколов в разговоре с «СЭ» выразил соболезнования в связи со смертью бобслеиста Максима Банькова.

«Максим был одним из самых порядочных спортсменов. Чистый человек. У меня вопрос: почему лучшие уходят? Как спортсмен... Ему всегда кто-то мешал. Только он покажет результат, а потом что-то идет не так. Соболезнования родным и близким», — сказал Соколов «СЭ».

Баньков умер после тяжелой болезни. Ему было 24 года.

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Российский бобслеист Баньков умер в возрасте 24 лет
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