Экс-тренер сборной России Соколов — о Банькове: «Почему лучшие уходят?»

Бывший тренер сборной России по бобслею Олег Соколов в разговоре с «СЭ» выразил соболезнования в связи со смертью бобслеиста Максима Банькова.

«Максим был одним из самых порядочных спортсменов. Чистый человек. У меня вопрос: почему лучшие уходят? Как спортсмен... Ему всегда кто-то мешал. Только он покажет результат, а потом что-то идет не так. Соболезнования родным и близким», — сказал Соколов «СЭ».

Баньков умер после тяжелой болезни. Ему было 24 года.