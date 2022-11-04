Бобслей
Новости
Зачет Кубка мира Календарь Кубка мира Чемпионат мира Олимпиада
Главная
Бобслей

Допинг

Сегодня, 22:25

Бронзовый призер Олимпиады-2022 в бобслее де Брюин дисквалифицирована за допинг на три года

Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Новости

Канадская бобслеистка, бронзовый призер Олимпиады-2022 Кристин де Брюин дисквалифицирована на три года за допинг.

Как сообщает Канадский центр по вопросам этики в спорте, в пробе 33-летнеей спортсменки, сданной во внесоревновательный период в августе, был найден запрещенный лигандрол.

Издание CBC информирует, что де Брюин не стала подавать апелляцию из-за нехватки финансов, формально признав дисквалификацию.

Де Брюин на Олимпиаде-2022 в Пекине завоевала бронзу в монобобе, а в 2019 выиграла бронзу в женском зачете и серебряную медаль в командной эстафете на чемпионате мира в Уистлере.

Источник: https://www.cbc.ca/sports/olympics/winter/bobsleigh/christine-de-bruin-doping-suspension-1.6640740
бобслей
3
Читайте также
Оскорбления «Реала», средний палец и поддержка независимости. Для «Барселоны» Пике был больше чем просто футболист
Ирвинг вляпался в антисемитский скандал. Против него — вся НБА, а за — Канье Уэст и Илон Маск
Путин посмертно наградил орденами Мужества убитого замглавы Бердянска и его жену
Nike заработал в Москве под новым названием NSP
Путин назвал отличие между беженцами с Украины в Европе и России
Как работает один из самых современных танков нашего времени: галерея «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Международная федерация бобслея сообщила, что Россия должна продолжать выплачивать ежегодный взнос
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости