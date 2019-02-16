Бредихин и Малых стали 16-ми на этапе Кубка мира в Лейк-Плэсиде

Россияне Алексндр Бредихин и Илья Малых заняли 16-е место в заезде двоек на этапе Кубка мира в Лейк-Плэсиде. Другие россияне Максим Андрианов и Василий Кондратенко стали 20-ми.

Победу одержали немцы Франческо Фридрих и Торстен Маргис, вторыми стали французы Ромен Хайнрих и Дориан Хотервиль, а замкнули тройку канадцы Джастин Криппс и Кэмерон Стоунс.

Лейк-Плэсид (США)

Кубок мира

Мужчины

Двойка

1. Франческо Фридрих/Торстен Маргис (Германия) - 1.52,35 (55,97 + 56,38)

2. Ромен Хайнрих/Дориан Хотервиль (Франция) - 1.52,63 (56,12 + 56,51)

3. Джастин Криппс/Кэмерон Стоунс (Канада) - 1.52,65 (56,17 + 56,48)

4. Нико Вальтер/Пауль Кренц (Германия) - 1.52,68 (56,11 + 56,57)

5. Оскар Киберманис/Матисс Микнис (Латвия) - 1.52,76 (56,18 + 56,58)

6. Кристофер Спринг/Невилл Райт (Канада) - 1.52,82 (56,15 + 56,67)

16. Александр Бредихин/Илья Малых (Россия) - 1.53,95 (56,87 + 57,08)

20. Максим Андрианов/Василий Кондратенко (Россия) - 1.54,31 (56,77 + 57,54)