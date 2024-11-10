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Бобслеистка Сергеева: «Ехать на Олимпиаду в роли каких-то беженцев не вижу смысла»

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Российская бобслеистка Надежда Сергеева, принимавшая участие в трех последних зимних Олимпийских играх, рассказала, что не будет выступать без флага страны.

«Верится с трудом, что у нас будет возможность выступить на ближайшей Олимпиаде, но на нейтральный статус, который нашим спортсменам предлагали на летних Играх, я не соглашусь точно. Две Олимпиады были у меня под нейтральным флагом: в Южной Корее мы выглядели вообще серой массой, а в Пекине тоже выступали не под флагом страны. Ехать на Олимпиаду в роли каких-то беженцев с новыми корявыми критериями допуска не вижу смысла. Если мы поедем командой, тогда да. А сейчас допуски отдельных спортсменов выглядят как подачки.

Если быть честной перед самой собой, то Кубок России не является для нас главным стартом сезона, и единственным мотивирующим фактором для меня стала телевизионная трансляция соревнований», — сообщила Сергеева ТАСС.

Сергеевой 37 лет. В 2020 году она вместе с разгоняющей Еленой Мамедовой стала чемпионкой Европы в двойках. На первенстве континента в 2017 году Сергеева и разгоняющая Анастасия Кочержова завоевали серебряную медаль. А на чемпионате Европы 2021 года, который проходил в Санкт-Морице, Сергеева заняла третье место в монобобе.

Источник: ТАСС
Надежда Сергеева
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