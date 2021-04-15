Бегун Лопин готов окончательно уйти в бобслей ради участия в Играх в Пекине

Серебряный чемпион России 2020 года Дмитрий Лопин рассказал, что готов перейти в бобслей, чтобы выступать на Олимпийских играх.

«Да, я всерьез рассматриваю возможность окончательного перехода в бобслей. В легкой атлетике мне пока ничего светит, да и возраст уже подходит к критическому для спринтера. А если я сейчас приму решение сконцентрироваться только на бобслее и начну работать, то у меня появится реальный шанс отобраться в состав бобслейной команды и выступить как на Олимпиаде в Пекине, так и других международных стартах. Я могу получить то, чего долгие годы лишен в легкой атлетике», — цитирует Лопина ТАСС.

29-летний спринтер в конце марта в качестве разгоняющего выиграл золото чемпионата страны в соревнованиях экипажей бобов-четверок и серебро — в двойках.