Андрианов, Зайцев, Кондратенко и Самитов стали третьими на этапе Кубка мира в Лейк-Плэсиде

Россияне Максим Андрианов, Алексей Зайцев, Василий Кондратенко и Руслан Самитов стали третьими в соревновании четверок на этапе Кубка мира в Лейк-Плэсиде. Первое место заняли канадцы, а второе латвийцы.

Лейк-Плэсид (США)

Кубок мира

Мужчины

Четверка

1. Джастин Криппс/Бенжамин Кокуэлл/Райан Соммер/Кэмерон Стоунс (Канада) - 1.49,54 (54,79 + 54,75)

2. Оскар Киберманис/Янис Стенга/Арвис Вилкасте/Матисс Микнис (Латвия) - 1.49,61 (54,78 + 54,83)

3. Максим Андрианов/Алексей Зайцев/Василий Кондратенко/Руслан Самитов (Россия) - 1.49,67 (54,77 + 54,90)

4. Франческо Фридрих/Мартин Гроткопп/Александр Шуллер/Торстен Маргис (Германия) - 1.49,70 (54,89 + 54,81)

5. Нико Вальтер/Пауль Кренц/Александер Редигер/Эрик Франке (Германия) - 1.49,93 (54,93 + 55,00)

6. Вон Юн Чон/Ким Джинсу/Ли Гень Мин/О Джехан (Корея) - 1.50,00 (55,01 + 54,99)

9. Александр Бредихин/Андрей Лылов/Илья Малых/Роман Кошелев (Россия) - 1.50,36 (55,19 + 55,17)

16. Дмитрий Попов/Иван Тарасо/Николай Гнездилов/Дмитрий Митчук (Россия) - 1.50,76 (55,30 + 55,46)