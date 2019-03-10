Андрианов занял четвертое место на чемпионате мира, победила четверка Фридриха

На чемпионате мира по бобслею в Уистлере (Канада) завершились соревнования четверок у мужчин. Победу одержал экипаж немца Франческо Фридриха.

Второе место заняла латвийская четверка Оскара Киберманиса, третье - экипаж из Канады Джастина Криппса.

Российский экипаж Максима Андрианова занял четвертое место. Четверка Александра Бредихина на 12-й позиции.

Уистлер (Канада)

Чемпионат мира

Мужчины

Четверка

1. Франческо Фридрих/Кенди Бауэр/Тормтен Маргис/Мартин Гроткопп (Германия) - 3.21,33 (50,16 + 50,57 + 50,14 + 50,46)

2. Оскар Киберманис/Янис Стенга/Арвис Вилкасте/Матисс Микнис (Латвия) - 3.21,62 (50,05 + 50,64 + 50,28 + 50,65)

3. Джастин Криппс/Бенжамин Кокуэлл/Райан Соммер/Кэмерон Стоунс (Канада) - 3.21,78 (50,13 + 50,67 + 50,32 + 50,66)

4. Максим Андрианов/Алексей Зайцев/Василий Кондратенко/Руслан Самитов (Россия) - 3.22,09 (50,17 + 50,82 + 50,42 + 50,68)

12. Александр Бредихин/Андрей Лылов/Илья Малых/Роман Кошелев (Россия) - 3.23,45 (50,65 + 51,03 + 50,88 + 50,89)