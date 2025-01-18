Биография Йоханнеса Бе: жизнь титулованного норвежского биатлониста
Йоханнес Тиннес Бе
Дата рождения: 16 мая 1993 года
Место рождения: Стрюн (Норвегия)
Место проживания: Осло (Норвегия)
Гражданство: Норвегия
Рост: 187 см
Вид спорта: биатлон
Детство и юность Йоханнеса Бе
Йоханнес Бе родился 16 мая 1993 года в Стрюне (Норвегия). Его отец Клемент Бе работал в фермерском хозяйстве, а мать Аслауг Тиннес была физиотерапевтом в местной больнице. У Йоханнеса также есть братья Расмус, Тарьей, Гете и сестра Мартина. Родители с детства прививали своим детям любовь к здоровому образу жизни. Неудивительно, что в семье выросли два олимпийских чемпиона по биатлону.
Старший брат Тарьей — трехкратный олимпийский чемпион, трехкратный призер Олимпиады и 11-кратный чемпион мира. Именно он был примером для Йоханнеса. Правда, изначально будущий биатлонист выбрал футбол. На поле он играл на позиции центрального защитника и даже попал в сборную округа. Но родители смогли уговорить мальчика попробовать свои силы в биатлоне и не прогадали.
Первые успехи к нему пришли, когда Йоханнес начал выступать на юниорском уровне. В 2010 году на чемпионате Норвегии среди юниоров он выступал вместе с 18-летними, хотя на тот момент ему было еще 16 лет. Но это не помешало восходящей звезде стать первым. Через год он легко обгонял именитых Руне Браттсвеена и Ларса Хельге Биркеланна.
В общей сложности на юниорском уровне он завоевал пять золотых и одну серебряную медаль чемпионата мира. На его счету золото, серебро и бронза чемпионата Европы.
В 2012-м Бе переехал в Лиллехаммер, где были лучше условия для тренировок.
Карьера Йоханнеса Бе в биатлоне
С сезона-2012/13 Бе начал выступать на взрослом уровне. 19-летний биатлонист был включен в состав национальной команды на эстафетную гонку на Кубке мира в Антерсельве. Но Норвегия финишировала только на 10-м месте. Первую победу на Кубке мира Йоханнес одержал 14 декабря 2013-го в спринте на этапе в Анси. На следующий день он выиграл пасьют.
Первые медали чемпионата мира Бе-младший завоевал в сезоне-2014/15. На этапе в Контиолахти биатлонист выиграл золото в спринтерской гонке, серебро в эстафете и бронзу в смешанной эстафете. Через год из Холменколлена спортсмен привез две золотые медали в эстафете и масс-старте, бронзу в смешанной эстафете.
Удачным получился для Йоханнеса сезон-2018/19, когда спортсмен одержал 16 личных побед на этапах Кубка мира. Это позволило ему установить мировой рекорд. Также норвежский спортсмен взял Малые хрустальные глобусы во всех дисциплинах.
Еще одно достижение — Бе-младший впервые в профессиональной карьере стал обладателем Кубка мира в общем зачете.
В 2020-м биатлонист одержал 10 побед в личных гонках на этапах Кубка мира. Это позволило ему опередить француза Мартена Фуркада на два очка и второй раз в карьере получить Большой хрустальный глобус. На данный момент он обладатель пяти БХГ.
В профессиональной карьере Йоханнес стал 20-кратным чемпионом мира и пятикратным обладателем Кубка мира в общем зачете. Также Бе занимает второе место в истории КМ по количеству побед.
В январе 2025 года норвежский биатлонист объявил, что сезон-2024/25 станет для него последним.
«На протяжении 13 лет я был частью лучшей в мире национальной команды, которую поддерживали лучшие в мире спонсоры. Последние шесть сезонов я совмещал спорт высшего уровня с семейной жизнью. Это было удивительно, но в то же время и сложно. Сейчас я чувствую, что настало время отдать приоритет семье», — написал Бе в соцсетях.
Йоханнес Бе на Олимпиаде
Йоханнес Бе дебютировал на Олимпийских играх в 2014 году. В личных гонках он стал лишь восьмым в масс-старте, а в остальных дисциплинах не смог войти в топ-10. В мужской эстафете Бе использовал только один дополнительный патрон, но на последней стрельбе Эмиль Свендсен из-за штрафного круга лишил сборную медалей. Как итог — обидное четвертое место. Однако после перераспределения наград из-за дисквалификации российской сборной, которая стала первой, Норвегии досталась бронза.
Олимпиада-2018 для норвежского биатлониста была удачнее. В Пхенчхан он приехал в качестве главной звезды своей сборной. В Южной Корее Йоханнес завоевал золотую медаль в индивидуальной гонке на 20 км и два серебра в составе сборной в мужской и смешанной эстафетах.
Самыми успешными Олимпийскими играми в карьере Бе стали старты в Пекине.
В первый соревновательный день по биатлону норвежец стал олимпийским чемпионом в смешанной эстафете. Затем Йоханнес взял еще три золота — в спринте, мужской эстафете и масс-старте. Также он завоевал бронзовую медаль в индивидуальной гонке на 20 км. На Играх-2022 Бе признали самым успешным атлетом среди всех видов спорта.
Таким образом, Йоханнес Бе — пятикратный олимпийский чемпион, двукратный бронзовый и серебряный призер Олимпиады.
Достижения Йоханнеса Бе
-
Пятикратный олимпийский чемпион (2018, 2022)
-
Двукратный серебряный призер Олимпийских игр (2018)
-
Двукратный бронзовый призер Олимпийских игр (2014, 2022)
-
20-кратный чемпион мира (2015, 2016, 2019, 2020, 2021, 2023, 2024)
-
13-кратный серебряный призер чемпионатов мира (2015, 2017, 2019, 2020, 2021, 2023, 2024)
-
Пятикратный бронзовый призер чемпионатов мира (2015, 2016, 2021, 2023, 2024)
-
Пятикратный обладатель Большого хрустального глобуса? (победитель Кубка мира в общем зачете)
-
Чемпион Европейского юношеского олимпийского фестиваля (2011)
Скандалы с Йоханнесом Бе
Вне спорта братья Бе любят поразвлечься. Они большие юмористы. Например, в 2013 году на этапе Кубка мира в Ханты-Мансийске решили необычно поздравить Туру Бергер с Большим глобусом. Йоханнес, Тарьей и Свендсен станцевали голыми в лесу у трассы. Все бы ничего, но Свендсена успели заснять телеоператоры. Норвежцам пришлось разбираться с российской полицией.
Были и другие инциденты. Весной 2014-го в Словении эта же тройка, немного перебрав с алкоголем, спустила шины у машин на стоянке. Одним из пострадавших оказался Бьорндален. Без наказания не обошлось: каждого оштрафовали на 100 тысяч крон.
После первого золота на чемпионате мира в Контиолахти в 2015 году Йоханнес надел костюм Человека-паука и босиком отправился на прогулку.
С возрастом выходок стало меньше. Теперь он сосредоточен на караоке и участии в развлекательных программах на норвежском телевидении.
Норвежец регулярно дает интервью и зачастую говорит о России и наших спортсменах. Так, он негативно высказывался в СМИ в адрес Александра Логинова, который в 2014 году был обвинен в употреблении запрещенных веществ. При этом Бе выступил в защиту российской сборной в вопросе допинговых скандалов на Олимпийских играх-2018.
В октябре 2021 года вышла книга братьев Бе, в которой норвежские биатлонисты очень жестко отзывались о лыжнике Сергее Устюгове. Россиянина перепутали с обвиняемым в нарушении антидопинговых правил олимпийским чемпионом Сочи-2014 в биатлонной эстафете Евгением Устюговым.
«Один из братьев написал. Они взяли номер у [тренера лыжников] Маркуса Крамера, принесли извинения в личном сообщении. Но я уже отпустил. Ладно норвежцы ошибаются. Гораздо обиднее, когда ты бегаешь за страну, а потом тебя в ней же путают с человеком, который закончил карьеру семь лет назад. Понимаешь, что не особенно ты кому-то и нужен», — отреагировал Сергей в интервью «СЭ».
Личная жизнь Йоханнеса Бе
В 2015 году Йоханнес Бе познакомился с Хеддой Дэли. Первое время пара скрывала свой роман, только через год они стали выкладывать совместные фото в социальных сетях. В 2017-м молодые люди обручились. Через год жених и невеста сыграли свадьбу после Олимпийских игр в Пхенчхане. Медовый месяц молодожены провели в Италии и Испании.
Девушка после свадьбы взяла двойную фамилию. Известно, что она работает юристом. Зачастую ее можно увидеть на турнирах, болеющей за своего мужа.
«Хедда категорически против того, чтобы я посвящал спорту меньше времени. Это то, с чем мы должны жить, и она знает, что мы будем так жить несколько ближайших лет, но так будет не всегда», — признавался Бе.
В семье спортсмена родились двое детей: сын Густав (2020) и дочь София (2023).
У братьев Тарьея и Йоханнеса хорошие отношения, несмотря на то что они соперники на многих соревнованиях.
«Попав в сборную, мы стали относиться друг к другу с еще большим уважением и взяли паузу в соперничестве. Если мы начнем постоянно цепляться друг к другу, будет не так весело путешествовать по этапам Кубка мира», — говорил Йоханнес.
Социальные сети Йоханнеса Бе
-
-
Instagram * (соцсеть принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ)