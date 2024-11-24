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Сола — лучшая среди женщин, у Серохвостова еще одно золото. Как прошли масс-старты на Кубке Содружества

Сола выиграла масс-старт на втором этапе Кубка Содружества
Егор Сергеев
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Анна Сола.
Фото Global Look Press
Следующий этап пройдет в декабре.

Биатлон. Кубок Содружества — 2024/2025, 2-й этап. Масс-старт.
Женщины
1. Анна Сола (Белоруссия) — 38.04,7 (3)
2. Анастасия Халили (Россия) — 21,1 (2)
3. Виктория Сливко (Россия) — 57,2 (1)
Мужчины
1. Даниил Серохвостов (Россия) — 38.13,4 (2)
2. Никита Поршнев (Россия) — 15,3 (1)
3. Эдуард Латыпов (Россия) -22,1 (3)

В воскресенье, 24 ноября, у женщин и мужчин прошли масс-старты на втором этапе Кубка Содружества по биатлону. Победителями стали белоруска Анна Сола и россиянин Даниил Серохвостов.

У женщин никто не отстрелял на ноль

Сола преодолела дистанцию 12,5 километра за 38 минут 4,7 секунды. Белоруска показала хорошую скорость на трассе и, несмотря на два промаха на «лежках», сумела удержаться в группе лидеров, а после третьего огневого рубежа создать небольшой отрыв от соперниц.

Одна не закрытая Анной мишень на последней «стойке», казалось бы, возродила интригу — отставание преследовавшей ее Анастасии Халили на выходе со стрельбища составляло всего 15 секунд. Однако Сола была в этот раз сильнее оппонентки на лыжне и финишировала с комфортным преимуществом, позволив себе даже прокатиться по стадиону с флагом Белоруссии в руках.

Халили с двумя промахами стала второй (+21,1 секунды). Третье место заняла еще одна представительница нашей страны Виктория Сливко. Она не закрыла лишь одну мишень, тем не менее ходом сильно уступила Соле. Ей отставание — 57,2 секунды. При этом ни одной из 30 участниц гонки не удалось отстрелять на ноль.

Интересно, что после финиша победительница не верила в свой успех, поскольку последние старты сложились для нее не очень успешно. В спринте Анна была 13-й, а в гонке преследования — седьмой.

«Пока сложно в это поверить. Наконец все получилось после всех этих неудач. Уже хотелось опустить руки. Я очень рада, что сегодня получилось даже с флагом финишировать, еще и в гонке с четырьмя огневыми рубежами. Я рада этому. Лично для меня получилась достойная гонка», — цитирует Солу «Матч ТВ».

Даниил Серохвостов.
Фото Global Look Press

Второе золото Серохвостова

Главным героем мужского масс-старта стал Даниил Серохвостов. После второй «лежки» из-за промаха он уступал лидировавшему на тот момент Кириллу Бажину 20 секунд, однако уже за круг сумел отыграть отставание, а затем благодаря чистой стрельбе на «стойке» — первым уйти на круг с небольшим отрывом от Антона Смольского. При этом ходом он смотрелся на дистанции лучше белоруса, поэтому даже одна незакрытая мишень на последнем огневом рубеже не помешала ему финишировать первым.

Второе место в итоге занял еще один россиянин Никита Поршнев (1 промах, отставание — 15,3 секунды), Эдуард Латыпов (3 промаха, +22,1) замкнул тройку лучших. Смольский же допустил два промаха на последней стойке и стал только седьмым.

Даниил Серохвостов завоевал второе золото в Ханты-Мансийске. Накануне он выиграл гонку преследования, а в спринте завоевал серебро, уступив только Латыпову.

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Третий этап Кубка Содружества пройдет в Чайковском (Пермский край) с 20 по 22 декабря, а уже 29 ноября в Ханты-Мансийске стартует первый этап Кубка России-2024/25.

Биатлон
Анна Сола
Даниил Серохвостов
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Серохвостов вырвал победу у Латыпова. Как прошли гонки преследования на втором этапе Кубка Содружества

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