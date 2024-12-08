Халили вернулась на подиум, Поварницын занял трон у мужчин. Как прошли большие масс-старты на Кубке России

Следующий этап пройдет в Ижевске.

Биатлон. Кубок России-2024/25, 2-й этап. Большой масс-старт

Женщины

1. Анастасия Халили (Московская область) — 36.22,6 секунды (4 промаха).

2. Светлана Миронова (Свердловская область) +8,6 (2).

3. Полина Шевнина (Московская область) +12,9 (4).

Мужчины

1. Александр Поварницын (Тюменская область) — 40.53,3 секунды (2 промаха).

2. Иван Колотов (Пермский край) +6,6 (1).

3. Виктор Плицев (Ямало-Ненецкий АО) +35,5 (2).

В воскресенье, 8 декабря, в Ханты-Мансийске прошли большие масс-старты на втором этапе Кубка России-2024/25 по биатлону. У женщин лучшей стала Анастасия Халили (в девичестве — Гореева), а у мужчин победу одержал Александр Поварницын.

Первая победа в сезоне

Соревновательный день начали женщины. На старт вышли 33 спортсменки. И до первой лежки главные претендентки на медали находились в тени. Лидером была Полина Шевнина, Кристина Павлушина уступала ей 6,8 секунды, а Полина Плюснина — 8,7.

До второго огневого рубежа Шевнина шла уверенно, пока не промазала. И пальму первенства тут же перехватила Халили. Со скоростью у Анастасии на старте сезона полный порядок, поэтому к стойке она уже оторвалась от соперниц. Но стрельба Халили совсем не впечатляет. В этом ее главная проблема.

На третьем рубеже у Насти начались трудности, которые вылились в два штрафных круга. Это позволило вернуть лидерство Шевниной. За ней вплотную закрепилась Виктория Сливко. На последней стойке ошиблись все, но Халили промазала всего однажды. И убежала к финишу с большим преимуществом. Ее уже было не остановить. Первая победа в сезоне!

А борьба за серебро и бронзу получилась ожесточенной. На отсечке 10,6 километра Светлана Миронова оторвалась от оппоненток и заняла второе место. Шевнина же замкнула топ-3.

«Была приятно удивлена, что с таким количеством штрафов вышла первой. Это первая победа в сезоне, очень рада. Четвертая стрельба — понимала, что нужно быть помедленнее, но четко отработать, потому что три штрафных круга до этого — достаточно долго...

Понимала, что неплохо чувствую себя ходом, круг достаточно короткий, и 20 секунд отыграть нереально. Для меня четыре промаха — это небольшое количество, учитывая прошлые гонки. Рада, что всего лишь четыре штрафа, я продолжаю работать и надеюсь, что дальше сокращу их количество», — цитирует Халили matchtv.ru.

Призеры мужского масс-старта на церемонии награждения. Фото Сергей Аверьянов/СБР

Поварницын — лучший

У мужчин в отсутствие некоторых звезд (гонку пропускали Даниил Серохвостов, Антон Смольский и Эдуард Латыпов) солировали другие. Александр Корнев, Александр Бектуганов, Иван Колотов — лидеры менялись после каждого огневого рубежа.

Все решилось после последней стрельбы. Колотов поторопился и отправился на один штрафной круг, а Александр Поварницын не допустил ошибок. Иван все равно убежал первым с небольшим отрывом, а затем Поварницын настиг его. Александр показал блестящий ход и финишировал первым. Колотов отстал от него на 6,6 секунды, а третье место занял Виктор Плицев.

«Пока небольшая пустота. Перед стартом еще думал, стоит бежать или не стоит, потому что надо уезжать. Думал, не сильно ли тяжело будет [бежать] перед дорогой. Спокойно подошел, хотелось поработать над стрельбой стоя и исправить ошибки. Хорошо, что это удалось.

Все в гонке пытались выходить вперед, не отсиживались. Но без тех, кто мог быть среди участников, но гонку пропустил, это немного не то, там больше азарта присутствует. Была хорошая гонка, для меня все равно это победа, несмотря на отсутствующих. Доволен этим этапом и очень хочу выступить в Ижевске, чтобы порадовать местных болельщиков», — приводит слова Поварницына matchtv.ru.

Следующий этап Кубка России пройдет с 12 по 15 декабря в Ижевске.