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«Три-четыре наших человека спокойно могут бороться за десятку на Кубке мира». Мнение Майгурова

Майгуров рассказал о взаимодействии СБР с IBU
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Президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров
Виктор Майгуров.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
Президент СБР — о международных шансах российских биатлонистов, соревнованиях внутри страны и уровне Кубка мира.

После новогодних праздников возобновляется российский биатлонный сезон — 10 января в Рязани стартует четвертый этап Кубка России. На прошлой неделе там же прошло шоу «Гонка чемпионов» с участием звезд отечественного биатлона и лыжных гонок. В интервью «Известиям» и «СЭ» президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров поделился впечатлениями от гонки и рассказал, в каком формате проходит общение с Международным союзом биатлонистов (IBU).

— 2025 год начинается для российского биатлона в Рязани — впереди четвертый этап Кубка России, уже прошла «Гонка чемпионов». Какие у вас впечатления от нее?

— Отличная организация «Гонки чемпионов», прекрасная атмосфера. Радует, что ее посетило много зрителей — 6 тысяч в первый день на квалификации, 7 тысяч во второй день на смешанной эстафете.

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— Давно такое было на внутрироссийских соревнованиях?

— Честно говоря, не припомню, когда в последний раз такое было. Хотя два года назад в той же Рязани тоже было наибольшее количество зрителей, когда мы там проводили этап Кубка Содружества. В некоторых других местах, где мы проводим соревнования, зрители тоже собираются. Но организаторы «Гонки чемпионов» сумели хорошо сделать не только биатлонную программу, но и события вокруг нее в виде разных конкурсов и прочих развлечений. Ну и одно присутствие лучших биатлонистов и лыжников нашей страны и Белоруссии тоже о многом говорит.

— Есть возможность так же организовывать и официальные соревнования под эгидой СБР, чтобы на этапах Кубка России и Кубка Содружества была аналогичная посещаемость?

— Будем думать. Понятно, что формат самой «Гонки чемпионов» не перенесешь на официальные соревнования. Что касается остальных организационных моментов, то, если это делать постоянно, оно будет приедаться (улыбается). А «Гонка чемпионов» прекрасна именно тем, что это нечто уникальное. Будем работать, чтобы пару раз в сезон проводить что-то подобное. Ближайшее мероприятие такого плана планируется на 2 марта в «Лужниках». Это уже чисто биатлонная история, без лыжников. Но мы надеемся, что оно в Москве также соберет немало зрителей.

Президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров
Виктор Майгуров.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Наши соревнования — не про бизнес

— Как вам уровень выступления биатлонистов в нынешнем сезоне?

— Очень рад, что растет смена. Есть молодое поколение, которое уже сейчас не дает лидерам расслабляться. Погода нас только не всегда радует. С одной стороны, мы миновали морозы, которые нас захватывали в ноябре и декабре. С другой стороны, есть определенные проблемы со снегом в Центральной России. Но выходим из ситуации.

— Многие наши биатлонисты отмечают плотность внутрироссийского календаря в нынешнем сезоне, соревнований больше, чем на Кубке мира. Хотели бы продолжить такую практику в будущем?

— Мы стараемся адаптироваться под ситуацию. А она может меняться. Следующий сезон — олимпийский. Мы надеемся, что нас пригласят участвовать в Олимпиаде в Кортина-Д'Ампеццо. Хотим этого. Если нас пригласят, то, конечно, будем корректировать календарь соревнований внутри России. Мы не дублируем все каждый раз, не действуем шаблонно.

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— Но, если абстрагироваться от олимпийских соревнований, вам нравится такая плотность календаря, как сейчас?

— Абсолютно. Все равно ведь нельзя сказать, что мы перегружаем спортсменов. Может быть, на две-три гонки больше проводим, чем IBU в рамках Кубка мира. Но не более того. Достаточно возможностей для спортсменов проявить себя, много стартов для зрителей в разных регионах.

— Это может дать возможность что-то зарабатывать, если добиться посещаемости на ваших соревнованиях, как в Рязани на «Гонке чемпионов»?

— Наши соревнования, наверное, не про бизнес. Бизнес в основном относится к туризму, который зависит от количества зрителей на таких мероприятиях. Но те или иные соревнования подобного уровня влекут за собой как минимум развитие инфраструктуры, которая остается в этом регионе и используется его жителями и гостями 360 дней в году. А мы только пять (смеется). Так что это все остается для детей и взрослых, которые любят спорт.

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Фото СБР

Надеюсь, IBU заразится хорошим вирусом допуска наших спортсменов

— Касательно шансов на приглашение на Олимпиаду история с декабрьским допуском до международных соревнований российских пловцов, фигуристов, конькобежцев внушает веру, что в скором времени разбанят и наш биатлон?

— Определенный оптимизм это внушает. Но каждая федерация отличается друг от друга. Мы стараемся не терять связь и диалог с нашими коллегами на международном уровне. Таково устремление нового министра спорта РФ и президента ОКР Михаила Владимировича Дегтярева. Он одной из основных задач ставит возвращение в международный календарь.

— В декабре вас на четыре года переизбрали в новый состав исполкома ОКР. Какие задачи будете решать в новом цикле?

— Тут не может быть личных задач — есть несколько общих направлений, которые сейчас совмещает министр спорта и президент ОКР. Думаю, это хорошо, что столь широкие полномочия сконцентрированы в руках одного человека. Мы будем работать вместе и помогать ему в достижении всех целей развития спорта. Повторюсь, одни из главных целей на сегодня — вернуть российских спортсменов в международный календарь и развитие детско-юношеского и массового спорта, чем мы тоже занимаемся.

— В новый состав исполкома ОКР не попали Елена Вяльбе и руководители других федераций по лыжным видам спорта и сноуборду. Чувствуете, что вам придется теперь отстаивать и их интересы?

— Возможно. Хотя у нас группа руководителей зимних олимпийских дисциплин достаточно дружная. Поэтому не составит труда доносить наши мысли и идеи до общего руководства.

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— Насколько часто контактируете с руководством IBU?

— Чисто переписка. Пока только так.

— Когда ждать, что они перейдут к личным контактам, отреагировав на ваши письма, или сами обратятся с предложением встретиться?

— Вряд ли они сами обратятся. Но идет общая тенденция, что российских спортсменов начинают постепенно возвращать в соревнования. Чего стоят только упомянутые вами истории с водными видами спорта, фигуристами и конькобежцами. Вот пловцы уже съездили на чемпионат мира, отлично выступили. И никаких проблем не было. Мы постоянно актуализируем эту тему в переписке с IBU. Так или иначе, они нам тоже что-то отвечают. Надеюсь, они заразятся этим хорошим вирусом, который идет в отношении других российских спортивных федераций.

— Часто смотрите этапы Кубка мира? Есть понимание, насколько сложно будет соответствовать его уровню российским биатлонистам, если они туда вернутся в следующем сезоне?

— Смотрю регулярно, пусть и не в прямом эфире. Считаю, что три-четыре наших человека — и у ребят, и у девчонок — спокойно могут там за десятку бороться. Мы на это нацелены, поэтому не сбавляем тренировочных оборотов.

Алексей Фомин

Биатлон
Сборная России по биатлону
Виктор Майгуров
СБР
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