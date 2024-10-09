Украинскую биатлонистку Семеренко дисквалифицировали на год. Она пропустила три допинг-теста

Украинская биатлонистка Вита Семеренко дисквалифицирована на год за допинг

Похоже, это финал карьеры.

Национальный антидопинговый центр Украины объявил о дисквалификации олимпийской чемпионки по биатлону Виты Семеренко. 38-летней спортсменке официально запрещено выходить на старты до весны 2025 года.

Что произошло

Прошедшим летом Семеренко временно отстранили от соревнований. Поводом стало нарушение, связанное с непредоставлением информации о местонахождении или пропуском трех допинг-тестов в течение одного года.

Биатлонистке не удалось доказать свою невиновность, поэтому она дисквалифицирована до 20 марта 2025 года. Срок будет отсчитываться с момента пропуска последнего допинг-теста — 20 марта 2024-го.

Вита Семеренко. Фото Global Look Press

Можно официально завершать карьеру?

С сезона-2021/22 Вита выступает только на национальных соревнованиях. В январе ей исполнится 39 лет — возраст, в котором уже трудно конкурировать на высоком уровне.

В 2022 году появлялась информация о том, что Семеренко завершит карьеру. Об этом говорил главный тренер женской сборной Украины Александр Кравченко.

«Она пока не решила, будет ли возобновлять тренировочный процесс и карьеру», — сообщил Кравченко журналистам.

Тогда Вита опровергла его слова, назвав их слухами.

«Я остаюсь в спорте. Кравченко ни разу не позвонил и не спросил, как дела. Бог ему судья. А из команды за девять месяцев никто даже и СМС не написал, не говоря о звонке. Только слухи пускают. Я с командой не тренируюсь. Я тренируюсь с Григорием Шамраем», — ответила биатлонистка.

Последним крупным выступлением для Виты был чемпионат Европы в январе 2022-го, после чего она, в отличие от сестры, не попала в заявку на Олимпиаду в Пекине, и стало понятно, что карьера звездной спортсменки клонится к закату.

Чем известна Семеренко

В 2014 году на Олимпиаде в Сочи Вита завоевала золотую медаль в эстафете и бронзу в спринте. Тогда же на церемонии закрытия она была знаменосцем сборной Украины.

Семеренко является семикратной медалисткой чемпионата мира и пятикратной победительницей Кубка мира.