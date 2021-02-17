Знаменитый француз согласен поработать в нашей команде при условии хорошего контракта. Но СБР не стоит соглашаться на его условия.

Пятикратный олимпийский чемпион Мартен Фуркад приехал в Поклюку в качестве почетного гостя. Проще говоря, потусоваться, пообщаться со СМИ и насладиться атмосферой. Насколько это вообще возможно в присутствии целых 50 зрителей и при жестком масочном режиме. Вот Фуркад, видимо, и решил чуть разрядить обстановку, дав интересное интервью «Матч ТВ».

— Если бы предложили поработать тренером в России? Это мог бы быть чудесный вызов, — сказал Фуркад. — Россия — самая зимняя страна в мире, и мне удивительно не видеть ее среди доминирующих наций, таких как Норвегия и Франция. Мне бы хотелось, чтобы Россия вернулась на лидирующие позиции. Прекрасно понимаю, насколько тяжело наладить взаимодействие между СБР и всеми регионами, и тренерам сборной тяжело избежать внутренних противостояний. Если мне дадут полный карт-бланш — почему нет... Я задумался — вспомнил о дочерях. Не знаю, смог бы я снова оставить их и дом. Но я бы подумал.

Пихлер знает, что будет с Фуркадом в России

Слова Фуркада можно толковать однозначно. Он готов работать в России на двух условиях:

1) полный карт-бланш доверия от руководства;

2) солидный контракт, который сделает оправданной долгую разлуку с семьей.

В принципе, абсолютно на такой же основе работают и другие иностранные тренеры — норвежец Бьорндален в Китае, француз Зигфрид Мазе в Норвегии и так далее. У нас самих был недавно аналогичный опыт с немцем Вольфгангом Пихлером. Правда, у того кредит доверия был только на словах. А на деле он столкнулся с ожесточенной критикой, причем не только в прессе, но и в так называемой биатлонной семье. Не зря теперь Пихлер уже на заслуженной пенсии, но к возможному приглашению Фуркада относится крайне скептически.

— В России сложно работать еще и потому, что все эксперты сегодня радуются, когда команда побеждает, а завтра те же эксперты будут резко критиковать, когда команда останется без медалей, — заявил он. — В этом проблема. Когда я работал, мы попадали в топ-6 — и все говорили, что это плохо.

Пихлер прав. Российский биатлон не спасет сейчас ни Фуркад, ни Мазе, ни даже он сам. Потому что все наши проблемы — не в конкретной фигуре тренера, а в самой системе. И эта система настолько порочна, что съест любого, даже самого талантливого специалиста, который в ней окажется.

Фуркад не выдержит даже в обмен на суперконтракт

Что произойдет, если Фуркад возглавит мужскую сборную России? Региональные тренеры (и они же личные тренеры спортсменов) встанут в позу: вот, мол, иностранцу предложили контракт с многими нулями, а нашим платили в разы меньше. Вот пусть теперь и выплывает этот француз сам как знает. Так Фуркад окажется не только в языковом, но и в информационном вакууме. У него не будет данных о том, как спортсмены тренировались раньше, как реагировали на ту или иную нагрузку и так далее. Потому что с какой стати наши вдруг станут делиться столь ценной аналитикой с каким-то там иностранцем?

Придется двигаться вслепую. А значит, неизбежны провалы, за каждый из которых Фуркад получит по полной программе. Ему будет не с кем посоветоваться, потому что друзьям-иностранцам чужда российская специфика, а внутри нашей страны его все будут недолюбливать. Кредит доверия от руководства, если и будет поначалу, станет таять с каждой неудачной гонкой. Спортсмены, особенно опытные, начнут потихоньку саботировать план. В СМИ вообще будет твориться истерия, ведь когда проигрывают свои — это неприятно, но когда легендарный Фуркад — вообще из ряда вон.

Ну и долго ли выдержит Мартен в такой обстановке, даже в обмен на отличный контракт? Думаю, пару сезонов максимум. И дело тут не в личности конкретно Фуркада, хотя в его случае все будет еще острее. Все-таки у француза совсем нет тренерского опыта, зато есть громкое имя и сложившийся имидж борца с российским допингом. Точно такой же, кстати, был и у Пихлера в момент его прихода в Россию.

Прямо сейчас в нашей стране не сможет эффективно работать ни один иностранец. Сначала нужно навести порядок у себя в доме, а потом уже думать о приглашении дорогих — в прямом смысле слова — гостей.