Польховский уходит, старшие тренеры остаются. Хорошая новость из российского биатлона

Глава Союза биатлонистов России Виктор Майгуров объявил, что Валерий Польховский покидает должность главного тренера сборной России по состоянию здоровья.

Уход Польховского напрашивался. Проблемы со здоровьем беспокоили тренера еще во время чемпионата мира в Поклюке, когда он вместо заключительных гонок вынужден был остаться в гостиничном номере. Потом 67-летний специалист не приехал на тренерский совет на чемпионат России в Ханты-Мансийск. И тут в принципе стало очевидно: продолжать работу в сборной он не намерен. Иначе бы наверняка представил свой отчет и поучаствовал в жарких спорах по поводу оценки работы старших тренеров.

Хороший дипломат

У Валерия Николаевича в биатлоне огромный опыт, а в грамотной оценке ситуации и стратегическом планировании ему вообще нет равных. Отчасти впросак он попал только год назад, когда согласился занять должность главного тренера. Тогда в федерации была неразбериха с выборами президента, и Польховский оказался как бы между старой и новой властью. Главное противоречие: ему обещали возможность выбрать старших тренеров на свое усмотрение, но работать в итоге пришлось с теми, кого утвердило правление. То есть с Шашиловым и Каминским.

Польховский слишком хороший дипломат, чтобы с ходу портить отношения с кем-либо. Поэтому весь сезон команда проработала в целом мирно, и конфликт вырвался в публичное пространство только после неудачного старта чемпионата мира. Тренеры (причем часто без диктофона) были недовольны выбором места заключительного сбора. Польховский, который этот выбор сделал, ответил в духе «плохого танцора»: мол, нужно было грамотней планировать подготовку, а не пенять на место проживания.

Однозначно правильное решение

Останься Польховский в команде и дальше, это неминуемо привело бы к новым конфликтам. Хотя бы потому, что все трое — Польховский, Каминский и Шашилов — люди взрослые, с устоявшимися взглядами, а сфера ответственности между ними распределена крайне невнятно. Где заканчивается власть главного тренера и начинается старшего — загадка. Кто ответит за результат в случае провала — тоже.

Так что Валерий Николаевич принял однозначно правильное решение. Если допустить, что отставка действительно была его инициативой. При этом есть очень большая вероятность того, что в следующем олимпийском цикле Польховский вернется — если, конечно, позволит здоровье.

Смотрите сами: перспективы в олимпийский сезон у нас, мягко говоря, сомнительные. Шансов на успешное выступление на Играх не так много. И вполне возможно, что уже в новом цикле в российском биатлоне будут строить команду заново. И вот тут снова придет Польховский, только уже со своей командой тренеров и готовой стратегией. В российском биатлоне уже столько раз начинали с чистого листа, что очередная мини-революция точно никого не удивит.