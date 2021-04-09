Польховский уходит, старшие тренеры остаются. Хорошая новость из российского биатлона
Уход Польховского напрашивался. Проблемы со здоровьем беспокоили тренера еще во время чемпионата мира в Поклюке, когда он вместо заключительных гонок вынужден был остаться в гостиничном номере. Потом 67-летний специалист не приехал на тренерский совет на чемпионат России в Ханты-Мансийск. И тут в принципе стало очевидно: продолжать работу в сборной он не намерен. Иначе бы наверняка представил свой отчет и поучаствовал в жарких спорах по поводу оценки работы старших тренеров.
Хороший дипломат
У Валерия Николаевича в биатлоне огромный опыт, а в грамотной оценке ситуации и стратегическом планировании ему вообще нет равных. Отчасти впросак он попал только год назад, когда согласился занять должность главного тренера. Тогда в федерации была неразбериха с выборами президента, и Польховский оказался как бы между старой и новой властью. Главное противоречие: ему обещали возможность выбрать старших тренеров на свое усмотрение, но работать в итоге пришлось с теми, кого утвердило правление. То есть с Шашиловым и Каминским.
Польховский слишком хороший дипломат, чтобы с ходу портить отношения с кем-либо. Поэтому весь сезон команда проработала в целом мирно, и конфликт вырвался в публичное пространство только после неудачного старта чемпионата мира. Тренеры (причем часто без диктофона) были недовольны выбором места заключительного сбора. Польховский, который этот выбор сделал, ответил в духе «плохого танцора»: мол, нужно было грамотней планировать подготовку, а не пенять на место проживания.
Однозначно правильное решение
Останься Польховский в команде и дальше, это неминуемо привело бы к новым конфликтам. Хотя бы потому, что все трое — Польховский, Каминский и Шашилов — люди взрослые, с устоявшимися взглядами, а сфера ответственности между ними распределена крайне невнятно. Где заканчивается власть главного тренера и начинается старшего — загадка. Кто ответит за результат в случае провала — тоже.
Так что Валерий Николаевич принял однозначно правильное решение. Если допустить, что отставка действительно была его инициативой. При этом есть очень большая вероятность того, что в следующем олимпийском цикле Польховский вернется — если, конечно, позволит здоровье.
Смотрите сами: перспективы в олимпийский сезон у нас, мягко говоря, сомнительные. Шансов на успешное выступление на Играх не так много. И вполне возможно, что уже в новом цикле в российском биатлоне будут строить команду заново. И вот тут снова придет Польховский, только уже со своей командой тренеров и готовой стратегией. В российском биатлоне уже столько раз начинали с чистого листа, что очередная мини-революция точно никого не удивит.
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