Брак с иностранцем и допинг-скандал из-за секса. Личная жизнь биатлонистки Ольги Зайцевой

Судьба известной спортсменки.

Ольга Зайцева — звезда российского биатлона и многолетний лидер сборной. Она является двукратной олимпийской чемпионкой и трехкратной чемпионкой мира. На ее счету 13 побед на этапах Кубка мира в личных гонках. Зайцева была одним из самых звездных фигурантов допингового дела в Сочи-2014, в результате которого ее лишили серебряной медали Игр и пожизненно отстранили от участия в Олимпиадах. Тяжелый период в карьере ей помог пережить любимый мужчина. Однако до встречи с ним биатлонистка потерпела неудачу на личном фронте.

Неудачное замужество

Первым мужем Зайцевой стал словак Милан Августин. С ним она познакомилась во время сборов. Спортсмены сразу нашли общий язык. Так у них завязался роман. В 2006 году Ольга и Милан сыграли свадьбу на родине мужа, в городе Доманижа. Правда, с русскими традициями, включая выкуп невесты.

На торжестве помимо семьи присутствовали тогдашний главный тренер мужской сборной Словакии Петр Зелинка, биатлонисты братья Хурайт и российская биатлонистка Анна Богалий-Титовец. На свадебных снимках спортсмены позировали с винтовками в руках. А позже, когда торжество перенеслось на природу, были даже устроены соревнования по стрельбе. Медовый месяц пара провела в Брюсселе и Париже.

Ольга, несмотря на брак с иностранцем, решила не менять ни фамилию, ни гражданство. Через год после свадьбы у молодой семьи случилось пополнение: на свет появился мальчик Александр. Но в августе 2013 года стало известно, что биатлонисты развелись. Последний год они практически не виделись за-за соревнований и жили каждый своей жизнью в разных странах.

«Иногда жизнь складывается не так, как мы ее планируем. Это было сложное решение, и я надеюсь на понимание окружающих — после объявления о разводе не буду обсуждать этот шаг», — говорила Зайцева в интервью сайту СБР.

После развода сын Александр по решению суда остался жить с Ольгой в России.

Петр Трифонов и Ольга Зайцева. Фото соцсети

Любимый мужчина и допинговые обвинения

Зайцева недолго горевала из-за развода. Еще будучи в браке с иностранцем, она встретила мужчину своей мечты. Им оказался сервисер сборной России по лыжным гонкам Петр Трифонов. Он не сразу решился сблизиться со звездой биатлона, так как спортсменка формально была замужем. Но вспыхнувшие чувства в итоге взяли вверх. В 2015 году у пары родился сын Степан. И вот уже много лет они счастливо живут вместе.

Неизвестно, оформили ли они официально отношения или нет. Информации о свадьбе не было, однако Ольга в соцсетях называет Петра мужем, также они носят кольца на безымянном пальце. В любом случае они живут счастливо, хоть и прошли многое, в том числе и громкий допинг-скандал. Именно поддержка любимого помогла Зайцевой преодолеть сложный период в жизни. Да и к тому же сам Трифонов оказался косвенно замешан в этом скандале. Во всяком случае, об этом говорится в материалах дела, которое рассматривал Спортивный арбитраж в Лозанне.

Изначально на пробирках с замороженными пробами звезды женского биатлона обнаружили царапины, а также одна из проб показала высокий уровень соли. Пробы были сданы во время Олимпиады-2014, а повторно исследовать их начали только через два с половиной года. А в 2020 году после проведения экспертизы выяснилось, что в сомнительной пробе содержится ДНК мужчины, которая, как показало исследование, принадлежит как раз Трифонову.

По версии спортсменки, биоматериал ее мужа мог попасть в пробу из-за незащищенного секса, который случился накануне тестирования на допинг на Играх в Сочи. Сама Зайцева придерживается этой версии и отмечает, что уже тогда они планировали беременность.

Фото Антон Сергиенко, архив «СЭ»

«Как вы думаете, каково это, говорить мужу, что в вашей моче обнаружена мужская ДНК? Эта история могла разрушить мою семью», — сетовала сама биатлонистка в интервью Der Spiegel.

Дело Зайцевой до сих пор полно вопросов. Например, суд, следуя спорной методике, признал виновным всех спортсменов, в анализах которых был повышенный уровень соли, и простил всех, на чьих пробирках нашли только царапины. Сама Ольга в суде предполагала, что уровень соли в ее организме мог скакнуть из-за соленой рыбы и красной икры, на которые она налегала во время Олимпиады-2014. Как бы то ни было, сочинскую награду у Зайцевой отобрали.

Но при этом после последних Игр в своей карьере бывший лидер сборной России по биатлону наконец обрела женское счастье. Сейчас Ольга большую часть времени посвящает своим детям и любимому мужчине.