Шок: Йоханнес Бе завершает карьеру. Пятикратный олимпийский чемпион уходит из биатлона в 31 год

Проведет последнюю гонку на чемпионате мира в Холменколлене.

В субботу, 18 января, весь биатлонный мир шокировала неожиданная новость: пятикратный олимпийский чемпион Йоханнес Бе завершит карьеру после текущего сезона. Не за горами Олимпиада-2026, так почему же норвежец принял такое решение?

Поставил в приоритет семью

31-летний спортсмен опубликовал трогательный пост в социальной сети, а позже прокомментировал решение на созванной пресс-конференции. И в один момент не смог сдержать слезы.

«Мы приближаемся к концу мечты. Мечты, которая действительно зажгла во мне искру. Мне тяжело (в этот момент Бе начал плакать. — Прим. «СЭ»). Это было фантастическое путешествие. Я обрел уверенность в том, что смогу делать свое дело. Особенно после того, как стал отцом. Я стал менее доступным для вас, но обрел душевное спокойствие, чтобы тратить время на то, что мне нужно. Большое спасибо», — приводит слова Бе VG.

После речи начался диалог Бе с одним из журналистов.

— Когда вы приняли такое решение?

— Я чувствовал, что, когда я начал сезон Кубка мира в этом году, он был не таким, как раньше. Не было той радости от гонок и необходимых тренировок.

— Что думают дома?

— Для домашних это приятное событие. Особенный день. Самое главное для меня — это двое детей. И радость пребывания с ними дома бесценна.

Йоханнес Бе расплакался на пресс-конференции, говоря о завершении карьеры. Фото AFP

Жуткий провал и политическая провокация

На днях прошел пятый этап Кубка мира в Рупольдинге, который закончился феерическим провалом Йоханнеса. Норвежский биатлонист занял в индивидуальной гонке только 85-е место, тогда как победу одержал его соотечественник Вебьерн Серум.

Такой результат стал для пятикратного олимпийского чемпиона худшим в карьере на этапах Кубка мира. До этого выступления самый слабый результат Бе был зафиксирован в 2015 году в Ханты-Мансийске — тогда он расположился на 68-й строчке в протоколе спринта.

Интересно, что буквально накануне позора Йоханнес успел попозировать с флагом Украины, устроив провокацию в Оберхофе. Это произошло на награждении после пасьюта, где подиум получился полностью норвежским. Золото выиграл Стурла Хольм Легрейд, Тарьей Бе взял серебро, а Бе-младший — бронзу. Украинский биатлонист Дмитрий Пидручный попал в «цветы», и в его поддержку скандинавы решили растянуть желто-синий флаг прямо на призовых позициях.

В Международном союзе биатлонистов (IBU) заявили, что никаких санкций не последует. По словам организации, такие акции в настоящее время не запрещены.

«Мы разрешили вывешивать украинский флаг на винтовках после начала СВО, а латыш Андрей Расторгуев вывесил флаг своей страны на пьедестале почета во время ЧМ-2024 в Нове-Место. Никаких проблем с этим нет», — цитирует офицера IBU Кристиана Винклера NRK.

Йоханнес Бе. Фото AFP

Как Бе выступает в нынешнем сезоне

Йоханнес — пятикратный олимпийский чемпион, 20-кратный чемпион мира, пятикратный победитель общего зачета Кубка мира. Прямо сейчас Бе-младший возглавляет общий зачет Кубка мира-2024/25 — на его счету 662 балла. У ближайшего преследователя и соотечественника Легрейда 614 очков, а в копилке идущего третьим француза Эмильена Жаклена — 490.