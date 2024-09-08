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Сегодня, 14:45

Семья из Белоруссии разнесла всю сборную России в Красноярске. Наши лидеры пока не готовы к старту сезона?

Динара и Антон Смольские победили в масс-стартах на Кубке Содружества
Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
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Биатлонисты Динара и Антон Смольские
Динара и Антон Смольские выиграли гонки в масс-старте на Кубке Содружества в Красноярске.
Фото Денис Бушковский/СБР
Кубок Содружества в Сибири заставляет задуматься.

Биатлон. Альфа-Банк Кубок Содружества. 1-й этап. Красноярск
Женщины. Масс-старт
1. Динара Смольская (Беларусь) — 36.07,8 (3)
2. Виктория Сливко — 6,8 (1)
3. Анна Григорьева — 18,4 (1)
Общий зачет
1. Анастасия Халили — 326 очков
2. Тамара Дербушева — 318
3. Анастасия Шевченко — 310
Мужчины. Масс-старт
1. Антон Смольский (Беларусь) — 36.30,8 (0)
2. Дмитрий Лазовский (Беларусь) — 10,7 (1)
3. Денис Иродов — 29,7 (1)
Общий зачет
1. Антон Смольский (Беларусь) — 360 очков
2. Кирилл Бажин — 298
3. Карим Халили — 294

Главный итог первого этапа Кубка Содружества в Красноярске — есть Антон Смольский и все остальные. Лидер сборной Белоруссии провел идеальный уик-энд, забрав три гонки из трех. Но масс-старты к тому же довели доминирование соседей до предела. Ведь в женской гонке первой пришла к финишу и супруга Антона Динара Смольская (в девичестве Алимбекова). У мужчин вторым следом за Смольским финишировал еще один представитель Белоруссии Дмитрий Лазовский. Как ни обидно это признавать, но российские биатлонисты пока что не могут выдерживать такую конкуренцию. Стоит ли переживать за состояние наших спортсменов, либо летний биатлон — не показатель?

Антон Смольский. Дубль Смольского в Красноярске. Белорусский биатлонист без проблем громит россиян на старте сезона

Сливко сильно уступила белоруске ходом

К неудачам мужской сборной на старте сезона мы уже успели привыкнуть. Антон Смольский пока соревнуется в своей лиге и россиян в нее приглашать, видимо, не планирует. Но наши биатлонистки неплохо провели спринт и преследование, так что поражение от Динары Смольской смотрится несколько удивительно. Особенно глядя на то, что у представительницы Белоруссии сразу три промаха — и тем не менее она обошла в финишном створе Викторию Сливко, у которой была только одна незакрытая мишень. «Получился очень веселый финишный круг. Мы с Викой успели и «на зубах» где-то проехать, а где-то немножко улыбнуться и посмеяться. Было интересно, — цитирует портал matchtv.com Смольскую. — Я не сразу поняла, что смогу удержаться за Викторией, но роллеры ехали хорошо, удалось подкатиться к ней и затем начали вместе работать. Вчера увидела, что могу бороться с девочками».

Динара считает достижением работу в одном темпе со Сливко, но так ли все здорово? До масс-старта Виктории особо и не было видно — она оставалась в тени успехов Анастасии Шевченко, Анастасии Халили (в девичестве Гореевой) и Тамары Дербушевой. Тамара и в спринте, и в преследовании стала третьей, Шевченко и Халили одержали по победе. В воскресенье высоко осталась только Дербушева (шестая), в то время как Халили восьмая, Шевченко и вовсе на 16-й позиции.

Так или иначе, называть хорошим ход Виктории, когда ее обходит соперница с двумя лишними штрафными кругами, не приходится. Поводов для печали при разборе состояния женской сборной куда меньше, чем при анализе мужской, и все же нам явно не хватает стабильного лидера с крепкими нервами. Та же Шевченко под конец этапа будто развалилась, и непонятно с чего. Казалось бы, на фоне двух отличных гонок к ней, наоборот, должна приходить уверенность в себе и своих силах, но Анастасия задрожала на стрельбе и не смогла компенсировать плохую огневую работу ногами.

Биатлонист Антон Смольский
Антон Смольский.
Фото Денис Бушковский/СБР

Смольский выиграл третью гонку подряд и обеспечил себе комфортное преимущество

Лучший показатель того, в какой форме сейчас наши биатлонисты-мужчины — это выступление Эдуарда Латыпова. Некогда главная надежда российского биатлона на 24-м месте в масс-старте. Еще бы, ведь Латыпов допустил сразу восемь (!) промахов. Суммарно за три гонки он не закрыл сразу 17 мишеней, так что восьмая позиция в спринте и 12-я в преследовании еще далеко не худший результат. Тренер Юрий Каминский предлагает не драматизировать и видит объективные причины для проблем на огневом рубеже у Латыпова. Более того, по его мнению, даже наблюдается некий прогресс! «Цифры, которые мы получали, не очень стабильны. Мы видели прогресс в плане скорости и ритмичности стрельбы. В плане точности есть проблемы, потому что он заменил ложе, до сих пор его доводит, и, наверное, это сказывается», — считает тренер сборной России. Почему нельзя было довести стрельбу до оптимальной к старту сезона, непонятно.

Антон Смольский. Белорус Смольский снова обыграл всех россиян на старте сезона. Будет ли хет-трик в Красноярске?

Кто-то скажет, что летний биатлон — не показатель, и отчасти будет прав. Но есть важный нюанс, отныне этапы с лыжероллерами и на снегу объединены в единую серию, так что Смольский своим хет-триком в Красноярске уже обеспечил себе комфортный запас. И едва ли Антон растеряет форму к старту зимы, по крайней мере предпосылок к такому не видно. Как точно отметил комментатор Дмитрий Губерниев, Смольский выступает на мировом уровне, в отличие от представителей России. В воскресенье побороться с ним решил соотечественник. Обойти лидера сезона Дмитрию Лазовскому помешал единственный промах. У Антона же «ноль» в гонке с четырьмя огневыми и вновь отличный темп, так что сразу и не скажешь, где у белоруса могут быть слабые места. Понятно, что никто не может быть стабильным весь сезон, но ведь и среди россиян идет постоянная ротация лидеров. Так, никому из российской сборной не удалось дважды за этап попасть в число призеров, и это на фоне тройного успеха Смольского выглядит еще более печально.

Биатлон
Анастасия Халили (Гореева)
Антон Смольский
Виктория Сливко
Динара Алимбекова-Смольская
Дмитрий Лазовский
Карим Халили
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