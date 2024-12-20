Российские биатлонисты в погоне за Смольским. Встретит ли белорус Новый год лидером Кубка Содружества?

В Чайковском стартуют заключительные соревнования 2024 года.

С 20 по 22 декабря в Чайковском пройдет третий этап Кубка Содружества, в котором за победу в общем зачете спорят российские и белорусские биатлонисты. Соревнования станут последними для наших спортсменов в 2024 году и подведут итог тяжелой первой трети сезона.

Тяжелый календарь

Календарь российских стартов в нынешнем ноябре-декабре перенасыщен гонками. Наши биатлонисты будут соревноваться уже шестой уик-энд подряд. Для сравнения, на Кубке мира до Нового года стартов в два раза меньше. В Европе календарная схема давно не меняется: по три этапа в декабре, январе и марте и чемпионат мира в феврале.

Открывали сезон россияне и белорусы 16 ноября в Ханты-Мансийске на Кубке Международной лиги клубного биатлона. Это неофициальные соревнования, которые не входят в календарь СБР, однако отказаться от такого старта лидерам сложно. В первую очередь из-за высоких призовых МЛКБ. Победитель здесь получает 1 миллион рублей. На официальных российских стартах суммы скромнее: 70 тысяч за первое место в гонке Кубка страны, 100 тысяч — чемпионата.

После Кубка МЛКБ в Хантах прошел один этап Кубка Содружества и два — Кубка России, затем спортсмены отправились в Ижевск, где состоялись гонки в рамках чемпионата и Кубка страны, и вот теперь соревнования в Чайковском. Удивительно, но перелетов у наших биатлонистов получилось даже меньше, чем у участников Кубка мира, ведь между Ижевском Удмуртской Республики и Чайковским Пермского края меньше 100 километров.

Тем не менее такое количество стартов выдерживают далеко не все. Например, многие лидеры не вышли на старт большого масс-старта, который закрывал серию соревнований в Ханты-Мансийске, не всех сильнейших увидели зрители и в некоторых гонках в столице Удмуртии.

Эдуард Латыпов. Фото СБР

«Во-первых, потому что достаточно много гонок, — объяснял «Матчу» свое неучастие в индивидуальной гонке в Ижевске трехкратный призер Олимпиады Эдуард Латыпов. — Нужно что-то пропускать, потому что действительно для организма это большой стресс, около 15-16 гонок только за декабрь. Приняли решение именно эту гонку пропускать, а последующие бежать. Во-вторых, есть небольшое недомогание».

Есть мнение, что такая плотность календаря связана с тем, что СБР не захотел оставлять свободное место под проведение этапов Международной лиги биатлона. На это в интервью «СЭ» намекал глава федерации биатлона Московской области и генеральный директор Кубка МЛКБ Алексей Нуждов: «Когда мы предлагали четыре этапа, исходили из анализа календаря предыдущих сезонов. Там все это работало. Мы и предлагали коллегам, что если будет такой же календарь, то хотим в свободные даты поставить четыре этапа. Коллеги сказали: «Мы подумаем и вернемся». Вернулись, увеличив плотность календаря до того, чтобы осталось только одно место. Чем руководствовались при обдумывании? Я не знаю. Догадываюсь».

Борьба за желтую майку

В Чайковском массовых пропусков гонок не ожидается. В том числе потому, что призовые на Кубке Содружества выше, чем на Кубке России. За первое место в отдельной гонке здесь дают 300 тысяч рублей. Плюс с нынешнего сезона победители общего зачета у мужчин и женщин получат 750 тысяч, а лидеры в зачетах дисциплин — по 300 тысяч. Всего общий призовой фонд увеличился на 3,3 миллиона рублей.

Фаворитом гонок в Чайковском можно назвать Даниила Серохвостова. Он был безоговорочно лучшим в Ханты-Мансийске, где не опускался ниже третьего места, взяв четыре золота. В Ижевске же Серохвостов не выступил, поэтому должен подойти к соревнованиям в Пермском крае более свежим. Однако за победу в общем зачете Кубка Содружества он не борется. Все дело в том, что из-за последствий болезни Даниил не выступал на первом этапе, который был в сентябре в Красноярске. Сейчас он даже не входит в топ-10 тотала — 15-е место. Как рассказывал Серохвостов, он и не ставит себе цели быть первым в общем зачете Кубка Содружества и Кубка России, а главными соревнованиями сезона называет уже прошедший Кубок МЛКБ и февральские старты.

Даниил Серохвостов. Фото СБР

Лидером тотала у мужчин идет Антон Смольский. Белорус шикарно выступил в сентябре, выиграв три гонки из трех. Таким образом, он сделал хороший задел перед Эдуардом Латыповым, которого Антон называет своим главным конкурентом. Латыпов в Красноярске выступил неудачно, но подтянулся к Смольскому после этапа в Ханты-Мансийске. Сейчас Эдуард занимает третье место в общем зачете Кубка Содружества, уступая лидеру 56 очков. На второй строчке идет Карим Халили, который проигрывает Антону 39 очков.

Думается, что свой желтый биб по итогам третьего этапа Смольский сохранит. Белорусская команда в Ижевске не выступала и в это время тренировалась в Чайковском. Латыпов же хоть и пропустил индивидуальную гонку, но выступил в Удмуртии в спринте и пасьюте.

В соревнованиях у женщин в лидерах тотала идут россиянки: Тамара Дербушева — на первом месте (618 очков), Виктория Сливко — на втором (603), Анастасия Шевченко — на третьем (570). Белоруска в десятке всего одна — Динара Смольская. Олимпийская чемпионка и победительница общего зачета Кубка Содружества-2022/23 сейчас делит четвертое место с Кристиной Резцовой. У обеих по 559 очков.

Положение спортсменов в топе еще может много раз поменяться, ведь соревнования в Чайковском — это лишь третий этап из шести. После Кубка Содружества в календаре наконец-то наступит небольшая новогодняя пауза, но уже 4-5 января в Рязани пройдет «Гонка чемпионов», в которой вместе будут соревноваться лыжники и биатлонисты.

Фото СБР

Расписание 3-го этапа Кубка Содружества в Чайковском

20 декабря, пятница

9.00 — спринт, мужчины

12.00 — спринт, женщины

21 декабря, суббота

9.00 — гонка преследования, мужчины

12.00 — гонка преследования, женщины

22 декабря, воскресенье

9.00 — масс-старт, мужчины

12.00 — масс-старт, женщины