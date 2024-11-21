Латыпов готов к погоне в Кубке Содружества. В нашем биатлоне стартует зимний сезон

Россияне постараются взять реванш у белорусов за этап в Красноярске.

Крупные старты в Ханты-Мансийске с участием российских и белорусских биатлонистов теперь пойдут буквально в режиме нон-стоп. Только-только завершился Кубок Международной лиги клубного биатлона (МЛКБ), как эстафету принял Кубок Содружества, второй (и первый на снегу) этап которого пройдет с 22 по 24 ноября. После чего там же, в Ханты-Мансийске, запланированы два стартовых этапа Кубка страны.

Смольский ушел в отрыв

В последние дни в российском биатлоне спокойствие нарушили высказывания Антона Бабикова о нехватке патронов и их качестве. Причем слова Бабикова о дефиците патронов поддержали некоторые его коллеги, признал сложности и тренер Юрий Каминский, сообщивший ТАСС, что качественных патронов действительно не хватает. Но в Союзе биатлонистов России устами исполнительного директора СБР Александра Пака дали понять, что у сборной России качественных и количественных проблем с патронами нет.

Антон Смольский. Фото Global Look Press

Что ж, посмотрим, ухудшится ли стрельба россиян? В принципе, второй этап Кубка Содружества можно назвать и первым официальным зимним стартом сезона. Все же коммерческая МЛКБ с ее командно ориентированным форматом и неформальным розыгрышем в стиле «камень — ножницы — бумага» первых мест между Каримом Халили и Даниилом Серохвостовым ближе к биатлонному шоу, а здесь спортивная составляющая, безусловно, выходит на первый план. Причем вес каждого этапа и даже каждой гонки довольно большой. В том числе и сентябрьских в Красноярске на лыжероллерах.

Кстати, на стартовом этапе Кубка Содружества, кто подзабыл, доминировали вовсе не россияне, а белорусы, выигравшие четыре гонки из шести. Антон Смольский сделал чемпионский хет-трик, выиграв спринт, гонку преследования и масс-старт, благодаря чему с 360 очками заметно оторвался от ближайших преследователей в лице Кирилла Бажина (298 очков) и Карима Халили (294 очка). Причем один из лидеров сборной России Эдуард Латыпов этап в Красноярске провалил и на данный момент не входит даже в топ-10, занимая 13-е место с 236 очками.

А ведь Эдуард является победителем Кубка Содружества-2022/23 и вторым призером этого турнира в прошлом сезоне, где его обошел по очкам только Смольский. «Все отыгрываемо. В идеале — вообще все выиграть, тогда шансов будет больше. В любом случае настраивались на борьбу, впереди еще пять этапов. Даже интересно, смогу ли справиться? Такой вызов. Сам виноват, дал соперникам возможность уйти в отрыв», — заявил сайту федерального спортивного телеканала Латыпов. Но очевидно, что шансов на успешную погоню в случае стабильно хороших результатов у Эдуарда действительно немало.

У женщин в масс-старте в Красноярске первенствовала супруга Антона Динара Алимбекова-Смольская, но в общем зачете из-за слабых выступлений в других гонках она с 246 очками только лишь замыкает десятку лучших. У чемпионки Кубка Содружества-2023/24 Ирины Казакевич пока пятая строчка и 292 очка, а тройку лидеров составляют Анастасия Халили (в девичестве — Гореева) с 326 очками, Тамара Дербушева с 318 очками и Анастасия Шевченко с 310 очками.

Карим Халили. Фото Наталья Пахаленко, ОКР

Сражение супружеских пар

Так что одной из интриг предстоящего этапа будет продолжение соперничества двух семейных биатлонных пар из Белоруссии и России — Смольские против Халили. Судя по гонкам МЛКБ на прошлой неделе, больше шансов все же у россиян, но опыт Антона и Динары Смольских нельзя сбрасывать со счетов.

Кстати, состав участников ханты-мансийского этапа от сборной России будет самый что ни на есть боевой. Его в Союзе биатлонистов России объявили почти за две недели до стартов. Если обойдется без форс-мажоров, то выступят все лидеры во главе с Каримом Халили, Сероховостовым, Латыповым, Бажиным и Александром Логиновым у мужчин, а также с Анастасией Халили, Казакевич, Дербушевой, Анастасией Шевченко, Наталией Шевченко и Викторией Сливко у женщин. «Все хорошо, я здорова. Надеюсь, что в сезоне все будет классно. Подготовительный период был очень сложный у меня. Я заболела в Мурманске. Потом в июле заболела пневмонией. Потом после Красноярска — ангина. За полгода два раза антибиотики... Это, конечно, серьезно. Надеюсь, что это не помешает показывать результаты на протяжении всего сезона», — рассказала пресс-службе СБР Сливко.

Судя по победе в масс-старте МЛКБ, Виктория действительно успела набрать форму. Кстати, если кто заметил отсутствие в нынешнем сезоне на первых стартах Анастасии Батмановой, то супруга Василия Томшина на днях объявила об уходе в декретный отпуск.

Напомним, что Кубок Содружества в нынешнем сезоне будет состоять из шести этапов. Третий запланирован в Чайковском 18-23 декабря, четвертый — 15-20 января в Демино, пятый — 13-24 февраля в Сочи, а шестой и финальный — 1-7 апреля в Мурманске.

Биатлон. Кубок Содружества. Второй этап. Расписание

22 ноября, пятница

9.00. Спринт, женщины

12.00. Спринт, мужчины

23 ноября, суббота

9.00. Гонка преследования, женщины

12.00. Гонка преследования, мужчины

24 ноября, воскресенье

9.00. Масс-старт, женщины

12.00. Масс-старт, мужчины