Латыпов начинает отыгрываться за провал летом. Выиграл спринт даже с двумя промахами

Биатлонный сезон официально стартовал в Ханты-Мансийске.

Биатлон. Кубок Содружества. 2-й этап. Ханты-Мансийск

Спринт, женщины

1. Тамара Дербушева (Россия) — 22.07,9 (0)

2. Кристина Резцова (Россия) — 5,7 (0)

3. Светлана Миронова (Россия) — 6,0 (0)

Спринт, мужчины

1. Эдуард Латыпов (Россия) — 24.31,3 (2)

2. Даниил Серохвостов (Россия) — 6,0 (3)

3. Карим Халили (Россия) — 16,1 (1)

Второй этап Кубка Содружества в Ханты-Мансийске открыл зимний биатлонный сезон в России. Да, неделю назад здесь же, в Югре, спортсмены бились за высокие призовые на Кубке МЛКБ, но этот турнир не считается официальным и не входит в календарь СБР.

Дорогой патрон

В преддверии второго этапа Кубка Содружества главной темой стала не борьба за желтую майку или форма лидеров, а нехватка патронов. Тему запустил чемпион мира Антон Бабиков, который заявил, что если тренер не найдет подходящие патроны, то он, вероятно, завяжет с биатлоном.

Не все помнят, но Бабиков поднимал проблему еще год назад, тоже находясь в Ханты-Мансийске. «Мало об этом говорим, но сейчас сложно найти патроны. Все стреляют кто что нашел. Если раньше отстреливали партии лучших в мире, то сейчас это просто остатки какие-то. Кто стреляет со шведского, кто с чего», — говорил Антон matchtv.ru в начале декабря 2023 года.

Тема тогда утонула в других инфоповодах, а сейчас вызвала резонанс. Старший тренер мужской сборной России Юрий Каминский заявил, что это не только наша проблема. «Качественных патронов сто процентов не хватает. Насколько я знаю, эта проблема существует и в Европе — заводы, которые раньше работали на патроны, теперь работают на другое. Вся Европа против нас работает, и у них те же проблемы, что и у нас», — приводит слова Каминского ТАСС.

Комментатор Дмитрий Губерниев попросил министерство спорта обратить на этот вопрос внимание, иначе можно потерять биатлон. Четырехкратный олимпийский Александр Тихонов призвал всех ответственных отправить в Магадан. В Союзе биатлонистов России признали, что испытывают трудности, но для сборной страны их удается успешно преодолевать, а вот с региональными командами все сложнее.

«У регионов действительно есть большие проблемы, а самая большая захлестывает юниорский и юношеский спорт. Мы периодически собираемся с представителями Минпромторга, пытаемся решить этот вопрос. К сожалению, пока идет очень туго. Проблему надо решать только российскими патронами. Больше и качественнее производить их здесь. Потому что иностранные патроны дорогие. Как бы мы ни пытались их завозить параллельным импортом, они получаются очень дорогими для детско-юношеских школ», — объяснял исполнительный директор СБР Александр Пак в эфире «Матча».

Анастасия Халили. Фото Союз Биатлонистов России

Неудачи лидера

В женском спринте как раз чистая стрельба стала залогом успеха. Первые четыре строчки итогового протокола заняли девушки, которые обошлись на рубежах без промаха.

Лидеры в этой гонке выбрали для себя разные стартовые группы. Например, белоруска Динара Смольская ушла в гонку второй, а сильнейшая биатлонистка прошлого сезона Наталия Шевченко — под предпоследним 61-м номером. Последней, кстати, начала спринт другая бывшая лыжница Анна Грухвина.

Такой разброс сильных спортсменов по группам принес живую интригу до самого конца. Сначала ориентиром была как раз Смольская. Почти на всех отсечках она была первой, но на последнем круге ей не хватило сил. Сначала ее подвинула Кристина Резцова. Двукратный призер Олимпиады уходила со стойки, уступая 10 секунд Смольской, но на третьем круге их отыграла, и даже больше. Резцова прошла его быстрее белоруски на 17 секунд.

Кристину чуть было не обошла Светлана Миронова, которую на подиуме не было видно очень давно. На финише ей не хватило всего 0,3 секунды, чтобы стать промежуточным лидером. В результате Миронова удержалась в тройке, но победу праздновала Тамара Дербушева, у которой тоже на стрельбище проблем не возникло.

Зато серьезные трудности на рубежах испытала Анастасия Халили. По итогам летних стартов она стала лидером общего зачета Кубка Содружества и бежала спринт в Ханты-Мансийске в желтой майке. Ход Анастасия показала приличный, но в стрельбе допустила четыре промаха, что принесло ей 600 метров штрафных кругов. Халили запуталась с их прохождением и намотала только три круга, то есть на 150 метров меньше. За это к ее результату добавили две минуты. Таким образом, она заняла лишь 36-е место.

Даниил Серохвостов. Фото Союз Биатлонистов России

Реактивный Серохвостов

Мужская гонка сложилась ровно наоборот. Здесь главным стал именно ход, ведь стреляли призеры не идеально.

В желтой майке на старт вышел Антон Смольский. На первом этапе Кубка Содружества в Красноярске он выиграл три из трех гонок. А вот его главный соперник Эдуард Латыпов, как считает белорус, выступил летом неудачно. Трехкратный призер Олимпиады занимал в общем зачете лишь 13-е место, серьезно проигрывая Смольскому в очках. Тем не менее Антон свое мнение по поводу главного соперника не изменил. «Для меня Эдик на Кубке Содружества — основной конкурент, — говорил белорус «СЭ». — Зимой он покажет то, на что способен. Просто сейчас в Красноярске не получилось. Возможно, много хотел либо подошел в неоптимальном состоянии. Летом всегда сложно предугадать причины».

В первом же зимнем старте Латыпов подтвердил слова Смольского. Со стрельбой он опять не справился, не закрыв два глазка на рубежах. Однако по трассе двигался привычно мощно, хоть и остался недоволен своим последним кругом. Эдуард выиграл гонку, а Смольский с теми же двумя промахами проиграл ему 52 секунды и занял 11-е место.

Главным же героем мужского спринта можно назвать Даниила Серохвостова. Он умудрился заскочить в медали с тремя промахами. Такое не очень часто встретишь в биатлоне. На последнем круге Даниил просто летел. Если на выходе со стойки он уступал лидеру 21 секунду, то на финише его и Латыпова разделили всего 6 секунд.

Этап Кубка Содружества в Ханты-Мансийске продолжат гонки преследования в субботу, 23 ноября. Женский пасьют начнется 9.00, мужской — в 12.00 по московскому времени. Завершится этап масс-стартами в воскресенье.