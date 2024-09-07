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Дубль Смольского в Красноярске. Белорусский биатлонист без проблем громит россиян на старте сезона

Смольский выиграл гонку преследования на Кубке Содружества в Красноярске
Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Биатлонист Антон Смольский
Антон Смольский.
Фото Денис Бушковский/СБР
Итоги гонок преследования на первом этапе Кубка Содружества в Красноярске.

Биатлон. Альфа-Банк Кубок Содружества. 1-й этап. Красноярск
Гонка преследования, женщины
1. Анастасия Шевченко (Россия) — 31.39,3 (0 штрафных кругов)
2. Анастасия Халили (Россия) — 6,1 (4)
3. Тамара Дербушева (Россия) — 16,1 (4)

Гонка преследования, мужчины
1. Антон Смольский (Белоруссия) — 34.18,4 (2)
2. Кирилл Бажин (Россия) — 42,0 (3)
3. Дмитрий Иванов (Россия) — 53,4 (1)

Старт биатлонного сезона взял на себя Красноярск, где в эти дни проходит этап Альфа-Банк Кубка Содружества. В субботу, 7 сентября, награды разыграли в гонках преследования. Счет золотых медалей россиян и белорусов по итогам двух дней остался равным — 2:2, причем преимущество белоруса Антона Смольского над нашими сильнейшими биатлонистами выглядит подавляющим.

Двоевластие у девушек

Летние гонки в Красноярске имеют особую ценность, ведь очки, которые наберут сейчас биатлонисты, сохранятся и зимой. За победу в общем зачете Кубка Содружества в этом сезоне полагается не только хрустальный кубок, но и денежный чек на 750 тысяч рублей. Всего этапов вместе с летним красноярским — шесть. На снегу спортсмены встретятся в Ханты-Мансийске, Чайковском, Демино, Сочи и Мурманске. Стартов получится не так уж много. Поэтому каждая гонка важна.

В женском розыгрыше Кубка Содружества после открывающего этап спринта желтую майку надела на себя Анастасия Халили (в девичестве — Гореева). На пасьют она уходила с преимуществом в 16 секунд и с первого круга начала увеличивать отрыв над ближайшими преследовательницами. Стартовая «лежка» не подвела. За счет быстрой и точной работы с рубежа она уходила, имея +33 секунды над вторым местом. Вообще разрывы сразу получились огромными. В двух минутах от лидера находились всего девять биатлонисток, остальные проигрывали больше.

Решающую роль, как это часто бывает в гонке преследования, сыграла стрельба. Анастасия Шевченко явно уступала лидеру ногами, но с рубежами справлялась идеально. После финиша она рассказала, что цели победить как таковой не стояло. Главным было чисто стрелять и получать удовольствие.

Тактика сработала. Если после промаха на втором рубеже Халили оставалась первой, то неудачи на третьем вывели Шевченко чуть вперед. На решающую стойку уже приходили втроем вместе Тамарой Дербушевой. Из этой троицы все мишени смогла закрыть только Анастасия Шевченко. Анастасии Халили удалось втрое сократить отставание ногами, но дистанции просто не хватило. После двух гонок у Халили и Шевченко по одному золоту и одному серебру, а значит, они делят первую строчку в общем зачете Кубка Содружества.

Лучшей из белорусской команды стала Динара Смольская, совершившая самый мощный прорыв в этой гонке. Спринт для олимпийской чемпионки сложился отвратительно — только 37-е место. Но Динара очень хотела попасть в масс-старт, поэтому ей необходима была реабилитация в пасьюте. Она настроилась на стрельбу, которая стала залогом успеха, как и для Анастасии Шевченко. Смольская, не допустившая ошибок на рубежах, чуть было не заехала в «цветы» — седьмое место.

Биатлонист Антон Смольский
Антон Смольский.
Фото Денис Бушковский/СБР

Задел Смольского

После своей гонки Динара вместе с сыном отправилась болеть за своего мужа Антона, который конкурентов в Красноярске пока не замечает. Спринт он выиграл с преимуществом в 23 секунды, с которым ушел в гонку преследования.

Шансы соперникам Смольский давал. На двух первых рубежах у него не закрылся четвертый глазок. Но лидеры российского биатлона в этот день стреляли неважно. Никому из них чистая работа в пасьюте не покорилась. Антон рассказывал, что по ходу гонки он слышал, что преследователи где-то рядом, но после третьего рубежа стук палок за спиной пропал. Финишировал Смольский с белорусским флагом.

В прошлом году Антон выиграл все три гонки летнего этапа Кубка Содружества. Сейчас он близок к тому, чтобы тот результат повторить. Для него это важно, ведь Смольский понимает, что его главный конкурент Эдуард Латыпов зимой намного опаснее. У Латыпова в Красноярске пока не все складывается: 8-е место в спринте и 11-е в гонке преследования.

Антон Смольский. Белорус Смольский снова обыграл всех россиян на старте сезона. Будет ли хет-трик в Красноярске?

Главным сюрпризом мужского пасьюта стала бронза Дмитрия Иванова. Он единственный из топ-20 на финише, кто отделался лишь одним промахом. У всех остальных — больше. За счет этого Иванов отыграл 10 позиций. Единственным у мужчин, кто закрыл все 20 мишеней, стал 19-летний Леонид Кульгускин. Таким образом, с 41-го места в спринте молодой биатлонист поднялся на 21-е в пасьюте.

Этап Кубка Содружества закроют гонки с общего старта в воскресенье, 8 сентября. Женщины начнут в 9.00, мужчины — в 12.00 по московскому времени. После биатлонисты задержатся в Красноярске еще на одну неделю, ведь здесь пройдет летний чемпионат России.

Биатлон
Сборная Белоруссии по биатлону
Сборная России по биатлону
Анастасия Шевченко
Антон Смольский
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