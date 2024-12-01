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Белоруссия — лучшая в смешанной эстафете на Кубке России. Лазовский принес ей победу на финише

Сборная Беларуси победила в смешанной эстафете на первом этапе Кубка России
Егор Сергеев
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Награждение победителей и призеров смешанной эстафеты на этапе Кубка России по биатлону в Ханты-Мансийске.
Победители и призеры смешанной эстафеты на этапе Кубка России по биатлону в Ханты-Мансийске.
Фото Союз Биатлонистов России
Все решилось в концовке.

Кубок России. Первый этап. Ханты-Мансийск
Смешанная эстафета
1. Белоруссия-1 (Ксения Воробей, Динара Смольская, Максим Воробей и Дмитрий Лазовский) — 1:06.45,8 (0+9)
2. ХМАО-Югра (Екатерина Мошкова, Виктория Метеля, Алексей Вагин, Никита Поршнев) — +0,2 (0+5)
3. Свердловская область (Анастасия Шевченко, Ирина Казакевич, Савелий Коновалов, Василий Томшин) — +32,6 (0+11)

В воскресенье, 1 декабря, в Ханты-Мансийске прошла смешанная эстафета на первом этапе Кубка России-2024/25 по биатлону. Победителями стали представители первой сборной Белоруссии — Ксения Воробей, Динара Смольская, Максим Воробей и Дмитрий Лазовский.

Огненный финиш

Белорусские спортсмены преодолели четыре этапа эстафеты за 1 час 6 минут 45,8 секунды, показав неплохую скорость на трассе и воспользовавшись девятью дополнительными патронами.

Они вышли в лидеры только после финального огневого рубежа благодаря стрельбе Лазовского. До этого момента белорусы всю гонку находились в роли догоняющих. На финише развернулась настоящая борьба с Никитой Поршневым, представляющим команду ХМАО-Югры вместе с Екатериной Мошковой, Викторией Метелей и Алексеем Вагиным.

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Лазовский был быстрее своего оппонента на 0,2 секунды. Поршнев боролся до последнего, но, возможно, споткнулся и потерял темп. Тем не менее серебро — отличный результат для любимцев местной публики.

Тройку лидеров замкнула команда из Свердловской области (Наталия Шевченко, Ирина Казакевич, Савелий Коновалов, Василий Томшин), отставшая от победителей на 32,6 секунды. Томшин, бежавший последним, имел шансы на борьбу за золото долгое время, но сильно отстал от Лазовского и Поршнева из-за заваленной стойки на последнем огневом рубеже — потратил аж три дополнительных патрона.

Биатлонисты Никита Поршнев и Дмитрий Лазовский
Фото скриншот из трансляции

Команда Московской области упустила лидерство

Больше всех итоговым результатом наверняка расстроена команда из Московской области (Кристина Резцова, Анастасия Халили, Алексей Зубарев, Кирилл Стрельцов).

Резцова блестяще прошла первый этап — она отстреляла чисто на двух рубежах и передала эстафету Халили, имея отрыв от второго места больше чем на 30 секунд. Анастасия использовала два дополнительных патрона и чуть сбавила темп, но все равно ушла на отдых, оставив свою команду в лидерах.

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А дальше ситуация изменилась кардинально: Зубарев «застрелился», ушел на штрафной круг и отпустил топ-3. Стрельцов уже не смог приблизиться к призовым местам.

В итоге сборная Белоруссии одержала победу. И собрала внушительный комплект медалей: в спринтерских гонках бронзовые награды завоевали Антон и Динара Смольские, в сингл-миксте бронзу забрали Анна Сола и Павел Белько.

Второй этап Кубка России также пройдет в Ханты-Мансийске, с 6 по 8 декабря.

Биатлон
Сборная Белоруссии по биатлону
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