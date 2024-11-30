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Бажин и Дербушева выиграли сингл-микст в Ханты-Мансийске. В топ-3 попала команда Белоруссии

Бажин и Дербушева победили в сингл-миксте на Кубке России в Ханты-Мансийске
Егор Сергеев
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Чемпионы финишировали с флагом Свердловской области.

Кубок России. Первый этап в Ханты-Мансийске
Одиночная смешанная эстафета
1. Тамара Дербушева / Кирилл Бажин (Свердловская область-1) — 37.32,4 (0+2)
2. Кристина Павлушина / Алексей Зубарев (Московская область-3) — 53,7 (0+10)
3. Анна Сола / Павел Белько (Белоруссия) — 57,1 (2+11)
4. Полина Шевнина / Денис Иродов (Московская область-1) — 57,2 (0+10)
5. Елизавета Каплина / Антон Бабиков (Башкортостан-1) — +1.43,4 (0+10)
6. Анастасия Зырянова / Роман Сурнев (Московская область-2) — +1.56,8 (0+13)

В субботу, 30 ноября, состоялась одиночная смешанная эстафета в рамках проходящего в Ханты-Мансийске первого этапа Кубка России-2024/25 по биатлону. Победителями стали выступавшие за первую команду Свердловской области Тамара Дербушева и Кирилл Бажин.

Уверенная победа

Дербушева и Бажин преодолели дистанцию за 37 минут, 32,4 секунды. Они показали хорошую скорость на трассе и воспользовались лишь двумя дополнительными патронами.
Практически всю гонку представители Свердловской области шли в лидерах. А явный отрыв дуэт обеспечил себе после третьей передачи эстафеты — Бажин убегал на два последних огневых рубежа, имея преимущество почти в 40 секунд. Оставалось только чисто отстреляться, что Кирилл и сделал. А затем финишировал, взяв в руки флаг.

«Хотел бы сказать спасибо Тамаре за отрыв, также в стрельбе дала стимул. Наконец-то мы сделали одинаковое количество штрафов. В том году также финишировали с большим преимуществом, хотелось не меньше привезти преимущество и в этом сезоне. Спокойно дорабатывал до конца. Знал, что на финише будет ждать флаг и мы красиво финишируем», — сказал Бажин «Матч ТВ».

Биатлонист Кирилл Бажин
Кирилл Бажин финиширует в одиночной смешанной эстафете на этапе Кубка России в Ханты-Мансийске.
Фото Союз Биатлонистов России

Белорусы выиграли 0,1 секунды на финише

Борьба за топ-3 получилась ожесточенной. Второе место заняли Кристина Павлушина и Алексей Зубарев (третья команда Московской области), уступившие лидерам 53,7 секунды (0+10). Еще перед заключительной стрельбой Зубарев был четвертым, но благодаря точным и быстрым выстрелам обогнал конкурентов.

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Бронзу взяла первая команда Белоруссии в составе Анны Солы и Павла Белько — +57,1 секунды (2+11), обогнавшая первую команду Московской области всего лишь на 0,1 секунды. Финиш вышел огненным. Этап в Ханты-Мансийске завершится в воскресенье смешанной эстаф

Биатлон
Анна Сола
Тамара Дербушева
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