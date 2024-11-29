В российском биатлоне появился свой Йоханнес Бе? Впечатляющий старт Кубка страны

Даниил Серохвостов одержал третью победу подряд в начале сезона.

Биатлон. Кубок России. Первый этап. Спринт

Мужчины

1. Даниил Серохвостов — 23.27,5 (1 штрафной круг)

2. Александр Логинов + 28,7 (0)

3. Антон Смольский (Белоруссия) + 35,6 (1)

Женщины

1. Наталия Шевченко — 20.58,4 (0)

2. Кристина Резцова + 2,1 (0)

3. Динара Смольская (Белоруссия) + 16,4 (1)

Кубок России по биатлону стартовал в Ханты-Мансийске спринтерскими гонками, в которых победы одержали Даниил Серохвостов и Наталия Шевченко. Причем если Шевченко с нулем в графе промахов опередила Кристину Резцову только на пару секунд за счет финишного спурта, то Серохвостову даже один неточный выстрел не помешал выиграть с гигантским отрывом. Даниил одержал уже третью победу подряд на официальных стартах. Неужели у нас появился свой Йоханнес Бе?

Без шансов для соперников

Серохвостов, напомним, в межсезонье вернулся к наставнику Юрию Каминскому и, будем надеяться, разобрался с многочисленными проблемами со здоровьем, преследовавшими его в последние пару сезонов. По крайней мере, Даниил, хотя и напоролся на гвоздь и пострадал от укуса клеща, сумел нормально провести тренировочный процесс летом и в начале осени. Что для «человека-беды», как его называет Каминский, уже можно счесть серьезным достижением. И в Ханты-Мансийске выяснилось, что здоровый Серохвостов — это фантастически быстрый Серохвостов. Даже на фоне таких скоростных и привычных лидеров сборных России и Белоруссии Эдуарда Латыпова и Антона Смольского соответственно.

На втором (и первом зимнем) этапе Кубка Содружества на прошлой неделе 25-летний Даниил сперва стал вторым в спринте за Латыповым, несмотря на три штрафных круга, а затем первенствовал в гонке преследования и масс-старте. Понятно, что в биатлоне выступать без поражений в стиле лыжника Александра Большунова практически невозможно, но ведь перед глазами на международном уровне есть пример норвежца Йоханнеса Бе, который в свои пиковые сезоны не просто побеждал в режиме нон-стоп, а еще это делал с промахами и солидным запасом.

Серохвостов после своей феерии на Кубке Содружества в первой гонке Кубка страны выступил практически как Йоханнес. Он очень быстро с самых первых километров бежал, а стрелял почти как из пулемета, да еще и очень неплохо. Первый рубеж он прошел без промахов, но стоя все же оставил одну незакрытую мишень. Появилась ли после этой осечки интрига в гонке? Нет, нет и еще раз нет. Было очевидно, что в этот день Даниил находится в другой лиге по сравнению с остальными. Он мог промазать дважды и все равно победить, поскольку преимущество на финише над бронзовым призером Смольским при одинаковой стрельбе составило внушительные 35 секунд, а занявшего второе место Александра Логинова, не промахнувшегося ни разу, Серохвостов опередил на полминуты. Победно, пусть речь и о гонке с раздельным стартом, вскинув руки на финише. Он прекрасно понимал, что шансов у его соперников просто нет.

Александр Логинов, Даниил Серохвостов и Антон Смольский. Фото Союз биатлонистов России.

Победа после потери надежд

«Хотелось бы доминировать как Йоханнес Бе?» — спросили у чемпиона спринта в эфире федерального спортивного телеканала. «Почему бы нет? Для меня интереснее вырасти как спортсмен, стать сильнее, чем был», — ответил Серохвостов. Он также расстроился из-за низкого болельщицкого интереса и раскритиковал себя за ошибки: «Сегодня я очень плохо тактически прошел по трассе. Повороты плохо проходил, спусковые части вальяжно, выход и выход с подъемов тоже не очень получались. Вышел на гонку с таким настроем, будто это контрольная тренировка. Сами посмотрите — 7 человек на трибунах. На контрольной тренировке так же в принципе. Не ощущается, что это Кубок России».

Действительно, жаль, что старт Кубка страны был обделен зрительским интересом, но это не умаляет заслуг Даниила. Порадовал и Логинов. 32-летний Александр стал вторым, что после перелома руки со смещением (биатлонист неудачно упал во время тренировки на лыжероллерах в Сочи из-за отстегнувшегося крепления) и вынужденной операции в августе — настоящий спортивный подвиг. Сам Логинов признал, что рука побаливает, а физическая форма из-за скомканной подготовки далека от идеала, поэтому удовольствия от гонок он пока не получает. Но стрельбой и результатом он, конечно, доволен. В отличие, скажем, от Латыпова — Эдуард, выигравший спринт на Кубке Содружества, на сей раз допустил пять промахов и стал только 38-м. Не задалась гонка и у Карима Халили, с двумя промахами финишировавшего 11-м. Зато нельзя не отметить белорусов, трое из которых пробились в шестерку лучших — Смольский завоевал бронзу, Дмитрий Лазовский занял пятое место, а Иван Тулатин — шестое.

У женщин из белорусок можно выделить только Динару Смольскую, замкнувшую тройку призеров. Одна из героинь Кубка Содружества Анна Сола превзошла по промахам даже Латыпова и с шестью штрафными кругами стала лишь 28-й. Зато Наталия Шевченко и Резцова отработали на рубежах идеально. Кристина к тому же и стреляла очень быстро, уйдя на заключительный круг с преимуществом в десять секунд над Наталией. Однако Шевченко удалось очень здорово пройти последние сотни метров, хотя, как уверяет Наталия, у нее уже «не осталось надежд». 30 ноября биатлонистов ждет в Ханты-Мансийске сингл-микст, а 1 декабря состоится смешанная эстафета.